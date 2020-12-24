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耶誕節前夕 教會阿公阿嬤到高鐵台南站快閃獻唱表演
耶誕節前夕，台南市德光長老教會喜樂學苑的阿公、阿嬤35人，今天到高鐵台南站快閃演出，變身耶誕老公公、老婆婆獻唱耶誕歌曲，傳送平安與祝福傳給旅客。他們大聲與過往旅客合唱「聖誕鈴聲」、「天使初報聖誕佳音」經典樂章，帶動著旅客熱情舞動，讓過往旅客停下腳步聆聽與拍照，高鐵站內頓時充滿著溫馨歡樂的耶誕假期氣氛。
喜樂學苑負責人戴朝雄表示，這群阿公阿嬤雖然年紀大，卻是老當益壯，心態一點也不老，他們人生才剛開始，仍不斷吸收新知、學習才藝，覺得未來更美好，感謝高鐵提供場地，讓他們順利完成快閃表演，現在全球疫情嚴峻，台灣也出現本土案例，希望藉著耶誕節前的報佳音，為台灣及高鐵旅客祝禱平安幸福，也為來往旅客帶來溫暖。
高鐵台南站表示，高鐵公司致力提供旅客豐富且多樣化的乘車體驗，在歲末年終之際，除車站大廳內布置繽紛耀眼的聖誕樹，更結合節慶主題安排藝文表演，串起節慶的喜悅氛圍；希望旅客在匆忙的行程中，也能感受佳節的溫馨氣氛，同時創造更多愉快的乘車回憶與驚喜感動。
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