影／精彩煙火搶先看！台南跨年唯一煙火秀27日新營登場

「台南好YOUNG - 2021耶誕跨年系列活動」唯一一場煙火秀，是12月27日將在新營體育場舉辦的「青春流行夜」演唱會。除了有春青流行歌手魅力獻唱，最特別的是結束後將搭配10分鐘的煙火秀，讓民眾在迎接跨年前先享受煙火絢爛的美好夜晚。文化局今天搶先曝光2分鐘的煙火模擬精華片段，邀請民眾共度一個浪漫的夜晚。

文化局表示，「青春流行夜」演唱會由近年深受年輕朋友喜愛的陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒5人所組成的五堅情領銜，另外還有華語創作女歌手柯泯薰、創作饒舌新勢力Spark、大支，以及曾榮獲金曲獎最佳台語男歌手的翁立友，以及張庭瑚、張羽靚、不幸機構等藝人，群星接力從傍晚5點半唱至晚間9點半，要讓民眾嗨翻4小時。

最精采的煙火秀也將在壓軸登場，以「營向未來」為主題，利用新營體育場田徑場的橢圓造型，仿造亞運、奧運點燃聖火的模式，量身打造呈現台灣少見的環場特效花火。開場便打出數字「10」呼應台南縣市合併十周年，還有「飛高高」、「夢星追月」、「時雨光束」、「花火狂舞」、「花兒朵朵」等2萬多發煙火，運用跑動煙火多層次的變化，搭配田徑場的橢圓曲線多重角度施放，營造歡樂舞動的煙火模式，呈現臺南的璀璨亮麗，超過10分鐘的星光秀將點亮新營的夜空，璀璨煙火帶給市民朋友溫暖且燦爛的夜晚，期許與民眾一起「營」向未來！