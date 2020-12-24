過年夯景點！台南七股鹽山「許願磨菇」6公尺公仔亮相

台南七股鹽山今年巨型裝置藝術「Good！菇菇」今天亮相，突破以往動物造型，打造許願蘑菇，高6公尺寬6公尺，是全台最大蘑菇，今天由台鹽董事長陳啟昱、總經理吳旭慧和台南市長黃偉哲，偕同創作者王冠松等人共同主持亮相。

黃偉哲表示，台積電是護國神山，七股鹽山是護鹽神山，因為有這個鹽山，台鹽增加很多賣點，很多觀光客都喜歡來這邊看，一方面看鹽很多，一方面看到這很漂亮，因為這附近都是很漂亮的海岸線，爬到鹽山上面就可以看到很漂亮的風景。

台鹽董事長陳啟昱表示，台南濱海有特殊的曬鹽歷史和自然生態，民國91年停止曬鹽之後，七股鹽山保留珍貴的曬鹽歷史，也轉型成為觀光教育景點。7年前在七股鹽山設置大型裝置藝術，一炮而紅，讓這座台灣最具代表性的鹽業文化據點，成為沿海首屈一指的熱門景點。

許願蘑菇坐落在官白鹽山，民眾攻頂後，可向小蘑菇許下心願，讓蘑菇城堡看顧大家的願望。園區內設置「心願運勢籤筒」抽出新年新運勢，搭配「蘑菇手拿牌」互動拍照趣味十足。

台鹽也提醒消費者把握「政府三倍、台鹽加倍」優惠活動到12月31日止的最後機會！凡在台鹽生技門市，實體振