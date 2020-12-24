國道1號台20線永康兩側新闢路明開放通車 減少繞路淹水

國道1號中山高速公路穿過台南永康市區，民眾經過附近平面道路必須繞道不便，市府工務局爭取中山南路台20線以北增設國道兩側平面道路工程至中正路，營建署納入「104-111年生活圈道路交通系統建設計畫」，歷經3年工程期終於完工。今天副市長許育典主持通車典禮，明天開放雙向通行，可減少民眾繞路浪費時間，也能加速附近排水減少淹水機率。

許育典表示，目前國道1號側車道從仁德中山路僅到永康中山南路，雙向新車道完工後可直接通達中正路，並使側車道連結仁德區中山路、永康區復興路、中山南路及中正路，分流永康、仁德及大灣交流道車流，可紓緩該區域壅塞交通，並提供民眾來往永康及仁德新的道路選擇。