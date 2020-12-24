快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市消防局增設維護消防栓經費 藍綠有意見刪40萬

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市消防局今年開始試辦與自來水公司一起前往測試消防栓，可減少出勤人力。圖／台南市消防局提供
台南市消防局今年開始試辦與自來水公司一起前往測試消防栓，可減少出勤人力。圖／台南市消防局提供

台南市議會今天審查南市消防局編列增設、維護消防栓經費，引發藍綠反彈，質疑消防栓回歸自來水公司管理，市府為何須編列250萬元預算補助水公司，且水公司配合度並不高，消防局長李明峯回應，會再與水公司深入檢討，但消防栓不能少，希望議會至少能維持去年的預算，最後大會刪除40萬元，以210萬元通過預算。

消防局指出，台南市目前有1萬4128支消防栓，明年預計增設30支，各大隊原報增設數量78支、尚缺48支，明年編列250萬元增設、維護消防栓。

民進黨議員李宗翰指，自來水公司在消防法規上，應該協助打火弟兄去查察消防栓，而不是讓消防人員一次出動2、3人去檢查，結果造成隊上人力不足，影響救災。民進黨議員蔡筱薇也直批水公司配合度非常不佳。

國民黨議員林美燕說，部分消防栓已老舊，或是以前設在空地，現在空地蓋房子，消防栓變成在住家或店家門口，民眾或民代向自來水公司反映，還必須自付遷移費用。

國民黨議員蔡淑惠表示，議員當然都支持增設消防栓，但消防栓是歸自來水公司管理，卻對服務案件不太重視，建議刪除預算，維持去年210萬元經費。

消防局表示，依照消防法，消防栓屬於水公司財產，但以歷史紀錄來看，水公司並不會與消防單位一起去進行消防栓測試，所以一般民眾都會認為消防栓就是消防局的財產，有問題就找消防局。今年消防栓的保養維護做了很大變革，以往查察消防栓因考量道路安全等，須要出動2、3名消防人員，影響人力派遣，今年開始試辦邀請自來水公司一起前往測試，所以消防只需出勤1人。

民進黨 國民黨

延伸閱讀

防一氧化碳中毒 南市消防局宣導熱水器遷移或更換補助

南市全國率先試辦消防栓維護 減輕消防勤務負擔

鬼門關救回國三女學生 家屬陪同向保西消防分隊致謝

基於資安考慮 台南消防局明年度起禁購大陸製無人機

相關新聞

影／精彩煙火搶先看！台南跨年唯一煙火秀27日新營登場

「台南好YOUNG - 2021耶誕跨年系列活動」唯一一場煙火秀，是12月27日將在新營體育場舉辦的「青春流行夜」演唱會...

影／快來蒐集！5張阿里山紀念車票 可見林鐵全線圖

阿里山林鐵處紀念1912年起林鐵通車，每年都會發行紀念車票，今年以「拾光之軌。百年之約」為題，推出手作復刻版名片式車票，...

過年夯景點！台南七股鹽山「許願磨菇」6公尺公仔亮相

台南七股鹽山今年巨型裝置藝術「Good！菇菇」今天亮相，突破以往動物造型，打造許願蘑菇，高6公尺寬6公尺，是全台最大蘑菇...

公德心去哪了？嘉義市拆除路上亂貼廣告逾37萬面

嘉義市環保局兩年來拆除逾37萬面未經許可、亂張貼的違規廣告物，數字驚人，嚴重破壞市容，大部分貼在電線桿、路燈燈桿上，主要...

耶誕節前夕 教會阿公阿嬤到高鐵台南站快閃獻唱表演

耶誕節前夕，台南市德光長老教會喜樂學苑的阿公、阿嬤35人，今天到高鐵台南站快閃演出，變身耶誕老公公、老婆婆獻唱耶誕歌曲，...

台南市消防局增設維護消防栓經費 藍綠有意見刪40萬

台南市議會今天審查南市消防局編列增設、維護消防栓經費，引發藍綠反彈，質疑消防栓回歸自來水公司管理，市府為何須編列250萬...

專治四肢冰易累、過敏氣喘腹瀉 奇美開冬季中醫門診

許多人一遇低溫就四肢冰冷易疲倦、過敏氣喘又腹瀉，奇美醫學中心今天宣布中醫部30日起提供「冬季三九天灸門診」，要服務有相關...

推廣社區防災職能 農委會水保局與慈濟簽署合作

近年因全球暖化、氣候變遷，天災頻傳，為提升全民防災職能，行政院農委會水保局與慈濟基金會22日簽署合作備忘錄，將借重慈濟廣...

偏鄉優秀生的好厝邊 台塑連年頒獎金鼓勵向學

台塑企業王詹樣基金會今天至雲林縣麥寮鄉、台西鄉發放300多萬元獎學金，有1082名優秀學子受惠。連5年領到獎學金的林姓同...

台南市場捐食材逾10萬噸 惜食平台助5萬3千人次

台南市環保局推動廚餘回收成效受肯定，榮獲108至109年全國廚餘回收再利用績效評鑑優等。其中媒合市場賣剩食物捐給社區，已...

聖功女中耶誕裝飾滿校園 南女中做環保耶誕樹

今天是耶誕夜，各教堂都將內外裝飾得精采又熱鬧，教會學校也不例外，瀰漫濃濃耶誕氣氛，天主教聖功女中成為居民欣賞耶誕夜景好場...

新住民「取之臺灣用之臺灣」大學畢業要教小朋友說英文

來自菲律賓的新住民羅戴娜，日前完成移民署南區事務大隊嘉義市服務站實習，從10多年前來台工作，在台灣結婚生子，到嘉義大學讀...

熱門新聞

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。