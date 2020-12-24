台南市消防局增設維護消防栓經費 藍綠有意見刪40萬

台南市議會今天審查南市消防局編列增設、維護消防栓經費，引發藍綠反彈，質疑消防栓回歸自來水公司管理，市府為何須編列250萬元預算補助水公司，且水公司配合度並不高，消防局長李明峯回應，會再與水公司深入檢討，但消防栓不能少，希望議會至少能維持去年的預算，最後大會刪除40萬元，以210萬元通過預算。

消防局指出，台南市目前有1萬4128支消防栓，明年預計增設30支，各大隊原報增設數量78支、尚缺48支，明年編列250萬元增設、維護消防栓。

民進黨議員李宗翰指，自來水公司在消防法規上，應該協助打火弟兄去查察消防栓，而不是讓消防人員一次出動2、3人去檢查，結果造成隊上人力不足，影響救災。民進黨議員蔡筱薇也直批水公司配合度非常不佳。

國民黨議員林美燕說，部分消防栓已老舊，或是以前設在空地，現在空地蓋房子，消防栓變成在住家或店家門口，民眾或民代向自來水公司反映，還必須自付遷移費用。

國民黨議員蔡淑惠表示，議員當然都支持增設消防栓，但消防栓是歸自來水公司管理，卻對服務案件不太重視，建議刪除預算，維持去年210萬元經費。

消防局表示，依照消防法，消防栓屬於水公司財產，但以歷史紀錄來看，水公司並不會與消防單位一起去進行消防栓測試，所以一般民眾都會認為消防栓就是消防局的財產，有問題就找消防局。今年消防栓的保養維護做了很大變革，以往查察消防栓因考量道路安全等，須要出動2、3名消防人員，影響人力派遣，今年開始試辦邀請自來水公司一起前往測試，所以消防只需出勤1人。