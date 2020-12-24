影／快來蒐集！5張阿里山紀念車票 可見林鐵全線圖

阿里山林鐵處紀念1912年起林鐵通車，每年都會發行紀念車票，今年以「拾光之軌。百年之約」為題，推出手作復刻版名片式車票，明起至2023年展開「3年5票」藏票計畫，最特別的是背面有車票路線圖，首發紀念車票張是嘉義到竹崎，只要完整集滿5張車票，便可見背面的林鐵全線圖。

林鐵處長黃妙修處長表示，名片式車票俗稱硬票，1840年由英國鐵路站長埃德蒙森發明，集結帳務、售票以及印刷3種功能於一身與車票相關的古老知識系統，曾扮演林鐵票務重要角色，推出3年名片式車票藏票計畫，除了和鐵道愛好者相約全線通車外，也是守護文化記憶的信念。

紀念車票底紋與背面路線圖採用電腦繪圖、數位製版，文字和流水號則是鉛字活版手工製作，工序費心且耗時。製作參據昔日林鐵舊票，從票面排版、底紋開口、線條粗細到流水號字型皆逐一考證比對。其中底紋以電腦繪圖配上數位製版，改良過去車票底紋模糊情形，將票上台灣島的輪廓修正得更貼近真實，以當代技術來詮釋經典圖案。

林鐵處指出，透過這次名片式車票的製作，也理解到在藏票簿上的車票，從底紋顏色，到甚至票面上的一個字，都有意義。小小車票，是在人工作業年代的大智慧，藉由此次紀念車票的發行，讓新舊世代都能在這小卡上發掘屬於自己和林鐵的感動與記憶點。