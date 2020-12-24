專治四肢冰易累、過敏氣喘腹瀉 奇美開冬季中醫門診

許多人一遇低溫就四肢冰冷易疲倦、過敏氣喘又腹瀉，奇美醫學中心今天宣布中醫部30日起提供「冬季三九天灸門診」，要服務有相關困擾的民眾。

奇美中醫部主治醫師黃千毓表示，人體受環境影響，中醫認為作息要隨著四季轉化輪替有所調整，而「春夏養陽，三伏治其本，秋冬養陰，三九治其標」就是運用順時養生的概念。在夏季最熱的時節輔以「三伏貼」藥物敷貼治療，溫養體內陽氣提升身體對外在環境的適應力，冬季則以「三九貼」溫經通絡輔助人體抵禦嚴寒，讓身體狀態平穩的度過冬天。

三九天是其中一年最冷的時節，從冬至算起的第一個九天稱為「一九」，依此類推，每隔九天為一個階段，依序為「二九」、「三九」。在寒冷的氣候狀態中，陽氣不足的人容易感覺血液循環不良四肢冰冷、容易疲倦，又因為身體對環境的適應力不佳，過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、關節疼痛、腹瀉也容易發作。

「三九貼」是傳統醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，屬於中醫外治法的穴位敷貼，選用辛散溫熱的藥材調配成外用藥膏，在三九天的時間，視症狀選擇敷貼的穴位，可趨除寒邪並提高身體的抗病力，進而減緩上述疾病在冬日發作所帶來的困擾。

黃千毓表示，症狀纏綿多年的人，夏季「三伏天灸」與冬季「三九天灸」可以接續使用，以期維持療效；若錯過三伏貼的病人也可把握三九天的時間搭配中醫治療。