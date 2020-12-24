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推廣社區防災職能 農委會水保局與慈濟簽署合作

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
水保局與慈濟基金會22日簽署合作備忘錄，將以「防災」、「環保」、「社區志工」為主軸，共同推動社區自主防災與防災資源共享等工作。圖／慈濟基金會提供
水保局與慈濟基金會22日簽署合作備忘錄，將以「防災」、「環保」、「社區志工」為主軸，共同推動社區自主防災與防災資源共享等工作。圖／慈濟基金會提供

近年因全球暖化、氣候變遷，天災頻傳，為提升全民防災職能，行政院農委會水保局慈濟基金會22日簽署合作備忘錄，將借重慈濟廣布各地的據點及志工，以「防災」、「環保」、「社區志工」為主軸，推動社區自主防災與防災資源共享等工作。

水保局長李鎮洋指出，無法用單一災害及過去的經驗看待未來複雜的災害型態，有鑑於政府部門人力有限，防災工作除了公部門投入外，更重要的是民眾本身對於防災議題的認識及參與。

李鎮洋表示，水保局將提供專業的防災知識及教育訓練，慈濟志工則以在地經驗協助，讓雙方能發揮彼此長處，其中土石流災害宣導、風險降低、災前整備、訊息共享、賑災關懷、收容避難及災後重建等項目為合作重點。

慈濟基金會表示，雙方將合作辦理社區防災研習及演練，培育社區防災種子，共同強化社區防災經驗與能量，也期盼水保局提供土石流災害資訊，包含Line@及簡訊，讓志工在賑災過程可掌握災害警戒訊息，並提供簡易式雨量筒，作為土石流高潛勢區位置的慈濟據點進行自主防災雨量觀測。

佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文也說，慈濟2020年培育共20位防災種子講師，自行研發社區防災教案與教具，並由消防署委託代訓北北基宜火山防災士，目前已培訓超過700位慈濟志工成為防災士。

水保局與慈濟基金會22日簽署合作備忘錄，將以「防災」、「環保」、「社區志工」為主軸，共同推動社區自主防災與防災資源共享等工作。圖／慈濟基金會提供
水保局與慈濟基金會22日簽署合作備忘錄，將以「防災」、「環保」、「社區志工」為主軸，共同推動社區自主防災與防災資源共享等工作。圖／慈濟基金會提供

慈濟 水保局 土石流

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