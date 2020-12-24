偏鄉優秀生的好厝邊 台塑連年頒獎金鼓勵向學

台塑企業王詹樣基金會今天至雲林縣麥寮鄉、台西鄉發放300多萬元獎學金，有1082名優秀學子受惠。連5年領到獎學金的林姓同學家中牆上貼滿台塑企業獎狀，「每次抬頭看見滿牆的肯定，總能激勵自己努力讀書！」家長也表示，這份獎金對學生及家庭而言是實質的正能量，很感謝企業給予支持。

台塑表示，此項獎學金自2004年開辦至今，已有1萬8千多名學子受惠。低收入戶大學生每人1萬元，高中生5000元；中低收入戶大學生5000元，高中生3000元，一般家庭大學生2500元，高中生1500元。

今年除紙本申請，也首度開放網路線上申請，便利家長及在外求學的學子提交相關資料並查詢進度，獲不少回響。

林姓家長表示，「雖然家中屬中低收入戶，但2個女兒都很爭氣，每學期皆獲獎學金鼓勵，也自主將費用補貼學費，相當懂事。」張姓家長也說，「謝謝台塑企業當鄉親的好厝邊，獎學金不僅讓減輕家庭經濟負擔，也成為子女努力向學的動力！」