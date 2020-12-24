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公德心去哪了？嘉義市拆除路上亂貼廣告逾37萬面
嘉義市環保局兩年來拆除逾37萬面未經許可、亂張貼的違規廣告物，數字驚人，嚴重破壞市容，大部分貼在電線桿、路燈燈桿上，主要以房屋買賣、包通抓漏等廣告為主，連環保局科長在路上都曾直擊取締，呼籲大家別再亂貼，否則廣告上的電話會停話，張貼人最高也可裁罰6千元。
市府環保局統計，去年拆除違規廣告物約29萬9千張，停話85件，強力取締後，違規廣告減少，今年1到11月拆除7萬8千面，停話204個門號。
環保局水及土壤保護科長吳博章說，這2年將消除違規廣告物列為重點工作，發現同一廣告就貼了數百張，業者聘請員工騎車四處亂貼，依電信法第8條，擅自貼有礙景觀的廣告物，可通知電信事業者，停止電信服務。
以往張貼廣告的行為人騎著機車穿越大街小巷，「打帶跑」很難抓到，但近年隨著監視器、行車記錄器等密集，也可事後「以車追人」，今年依廢棄物清理法裁罰9人，可開罰1200元以上6000元以下罰鍰。
吳博章說，他也曾在路上看到人亂貼，先拍下畫面舉證後，再上前要他撕下，對方也很配合，也有清潔隊員會在街上舉發，請民眾發揮公德心，張貼違規廣告的時間可能花不到1秒鐘，但事後清潔人員清理卻需要花幾百倍的時間。
環保局鼓勵民眾錄影舉發張貼行為人，舉發者可得到如杯子、餐具等宣導品，也正修訂環境衛生檢舉獎金，讓檢舉人可拿獎金。有廣告需求的民眾可以多利用該局樹立在市區的9面廣告布告欄，或是與時俱進透過網路和社群媒體行銷，發揮公德心，共同維護美麗市容與乾淨環境。
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