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台南市場捐食材逾10萬噸 惜食平台助5萬3千人次

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局大力推動廚餘回收，減少生活垃圾，把廚餘發酵成培養土與肥料。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局大力推動廚餘回收，減少生活垃圾，把廚餘發酵成培養土與肥料。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局推動廚餘回收成效受肯定，榮獲108至109年全國廚餘回收再利用績效評鑑優等。其中媒合市場賣剩食物捐給社區，已超過10公噸，有5萬3千人次受益。

市長黃偉哲表示，環保局倡導民眾建立良好的環保飲食及購物理念，得獎是對台南市政府執行成果的肯定，亦象徵市民關心環保，以行動支持環保議題。

環保局長謝世傑表示，南市自108年起從「源頭減量」、「廚餘收運系統」、「廚餘處理方式」、「教育宣導措施」、「查核輔導機制」及「跨域合作」去掌握廚餘回收流向。也推出多項創新措施，包括在夜市設廚餘回收桶，提高廚餘回收成效。除了設置廚餘堆肥廠，還推動「擴散地區堆肥」，鼓勵社區、學校、機關設置廚餘堆肥點，達到廚餘減量的效果。與民間慈善團體合作，將回收的菜渣果皮製成有機環保酵素，用於清潔及有機液肥。

另媒合社區及市場，將菜市場賣剩食物捐給社區，再藉由供餐方式將食材做最有效利用，兩年來媒合13處惜食平台，累積獲捐食材10公噸，受益人次5萬3千人。

台南市環保局統計，去年廚餘年回收量約6.3萬公噸，其中生廚餘占40％、熟廚餘60％，生廚餘主要由4座廚餘堆肥廠及今年新設立的高速發酵堆肥設備製成培養土，產生之培養土經由農會、環保局藏金閣(東區府東街41巷6號)販售及提供民眾以定量回收物換取；熟廚餘則在收受後通過廚餘再利用檢核的養豬場經高溫蒸煮成豬飼料，餵養自家畜牧場豬隻食用。

環保局也推廣家戶借桶，讓民眾可向環保局各區清潔隊借桶在家中自行製作廚餘堆肥，目前廚餘桶借桶數1萬3159桶，有意願民眾請洽各區清潔隊。

廚餘 剩食

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