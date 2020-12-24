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聖功女中耶誕裝飾滿校園 南女中做環保耶誕樹
今天是耶誕夜，各教堂都將內外裝飾得精采又熱鬧，教會學校也不例外，瀰漫濃濃耶誕氣氛，天主教聖功女中成為居民欣賞耶誕夜景好場所。台南女中今年很特別，製作環保耶誕樹，晚間增添濃濃的佳節氣氛。
台南市北區聖功女中每年在耶誕節前，都為校園精心打扮，今年在校門口處設置耶穌誕生的馬槽，旁有耶誕樹、耶誕老人，燈光中溫馨又歡樂，校內各處都有燈飾，還設置尖塔古堡等裝置藝術，展現師生創意，也吸引校友、鄰居利用晚上來這裡散步、賞景。
聖功女中的耶誕裝飾每天下午5點半點燈，晚上9點關燈，歡迎民眾入校園賞燈，但來之前，請先打電話06-2740126轉711告知，請戴口罩入校，採登記實名制。
台南女中去年是利用自強樓前的榕樹裝點燈飾，做成耶誕樹，今年學務主任蔡榮作利用竹竿、塑膠水管、網紗、回收的碟片在自強樓前製作成耶誕樹，展現創意。校長鄭文儀說，材料只花了1200元，卻是美麗又有創意的耶誕樹。
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