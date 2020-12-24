聖功女中耶誕裝飾滿校園 南女中做環保耶誕樹

今天是耶誕夜，各教堂都將內外裝飾得精采又熱鬧，教會學校也不例外，瀰漫濃濃耶誕氣氛，天主教聖功女中成為居民欣賞耶誕夜景好場所。台南女中今年很特別，製作環保耶誕樹，晚間增添濃濃的佳節氣氛。

台南市北區聖功女中每年在耶誕節前，都為校園精心打扮，今年在校門口處設置耶穌誕生的馬槽，旁有耶誕樹、耶誕老人，燈光中溫馨又歡樂，校內各處都有燈飾，還設置尖塔古堡等裝置藝術，展現師生創意，也吸引校友、鄰居利用晚上來這裡散步、賞景。

聖功女中的耶誕裝飾每天下午5點半點燈，晚上9點關燈，歡迎民眾入校園賞燈，但來之前，請先打電話06-2740126轉711告知，請戴口罩入校，採登記實名制。