新住民「取之臺灣用之臺灣」大學畢業要教小朋友說英文

來自菲律賓的新住民羅戴娜，日前完成移民署南區事務大隊嘉義市服務站實習，從10多年前來台工作，在台灣結婚生子，到嘉義大學讀書、移民署實習，她強調已成為「真正台灣人」，要「取之臺灣，用之臺灣」，希望大學畢業後當老師，指導孩子、更多人說英文。

38歲羅戴娜現為嘉大外國語言學系4年級學生，曾獲得系上書卷獎，也曾受移民署頒發新住民優秀學生獎學金，是教授眼中的模範學生，目前在嘉義市服務站實習，指導民眾填寫資料，服務申請居停留案件的外籍人士。

羅戴娜表示，出生於菲律賓內湖省的一般家庭，上大學後為分擔家計，白天讀書晚上工作，大二那年，得知臺灣有看護工作機會，毅然決定隻身來臺工作。

她說，剛來臺灣什麼都聽不懂，台灣雇主對她很好，但她覺得不懂中文很挫折，就透過電視字幕，學習中文聽、讀，煮飯時也趁空檔把單字卡從圍裙拿出來背。

羅戴娜笑著說，適應臺灣生活後，越來越喜歡臺灣，也在這裡遇到人生的另一半，共組幸福的家庭，近年2個女兒上小學後，她有更多空閒時間，回顧內心遺憾、想把大學學歷補齊，報名考取嘉義大學，希望取得學位後，成為一位經濟獨立女性，一圓成為英語老師夢想。