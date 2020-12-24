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影／品質更勝藝伎 咖啡王子攜手「索恩娜」奪數獎

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
方政倫曾獲行政院農委會十大神農獎。記者莊祖銘／攝影
方政倫曾獲行政院農委會十大神農獎。記者莊祖銘／攝影

台灣近年咖啡風氣漸興，年輕世代喝咖啡比例正逐漸超越茶葉，在地青農也積極研發新品種豆類，尤以阿里山咖啡近年以高品質打開知名度，阿里山「咖啡王子」方政倫3年前發現新品種咖啡豆，隨後靠其獲獎無數，期許帶台灣咖啡走向世界頂尖市場。

方政倫說，3年前進口藝伎種子，栽種後發現1000棵咖啡樹中，有約70棵明顯與其他不同，於是將他們集中培育，並檢後發現是來自非洲品系的原生種，於是他以鄒語命名為「索恩娜」，意即「最好的」。

方政倫今年以「索恩娜」參加4場比賽，有2場奪下首獎，其中在阿里山莊園咖啡菁英交流賽中，除拿下蜜處理組冠軍，分數更超越藝伎組冠軍，表示該品種相當具有優勢，發展可期。

方政倫將該未命名的原生種取名為So’ngna（索恩娜）是鄒語「最好的、最佳的」意思，未來也會販售優良種苗給農民，並陸續選拔出有潛力的品種。

嘉義縣咖啡種植面積139公頃，分布在嘉義山區各鄉鎮，其中阿里山鄉67公頃居首位，近年致力發展咖啡產業，因先天氣候條件優良加上農民種植意願高，已漸漸打出國際知名度。

方政倫強調，台灣豆要跟世界接軌不能單靠產量跟價格，必須靠農業科技技術，包括品種改良、嚴格的田間管理及變化多端的後製處理，才能創造台灣豆的競爭空間。

方政倫目前也正準備興建三層樓，近200坪的咖啡集中處理中心，從採集到處理，一條龍式作業；方說，阿里山優質咖啡總吸引外國廠商慕名而來，但農民無法供應太多量，因此他決定採契作方式跟農民收購再集中處理，將格局作大。

方政倫說，巴拿馬找到藝伎後，變成世界知名的咖啡產區，紅遍全球超過10年，若找到可以超越藝伎的品種，台灣就更容易打進世界頂尖市場。

方政倫經營咖啡店「鄒築園」獲獎無數。記者莊祖銘／攝影
方政倫經營咖啡店「鄒築園」獲獎無數。記者莊祖銘／攝影
方政倫今年憑藉「索恩娜」獲國產精品咖啡豆特等獎。記者莊祖銘／攝影
方政倫今年憑藉「索恩娜」獲國產精品咖啡豆特等獎。記者莊祖銘／攝影
「咖啡王子」方政倫示範沖泡咖啡。記者莊祖銘／攝影
「咖啡王子」方政倫示範沖泡咖啡。記者莊祖銘／攝影
「咖啡王子」方政倫示範沖泡咖啡。記者莊祖銘／攝影
「咖啡王子」方政倫示範沖泡咖啡。記者莊祖銘／攝影

咖啡 阿里山 農民

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