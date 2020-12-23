前台南議長周五六住院11天今出院 公開信表達心情

前台南縣議長周五六本月13日上午突然在台南楠西區家昏倒送醫，在成大醫院住院11天，今天下午返家，周五六透過幕僚發表公開信，感謝各界的關心。

周的公開信寫著，「謝謝您的關心，周五六今天下午平安出院返家了。感謝黃市長偉哲及各界好友、鄉親的關懷。五六今後定當更細心自我保重身體，更用心更盡力為故鄉為這片土地鞠躬盡粹努力」。

周五六疑因近日溫差大，在家一時不適突然昏倒，幸好妻子、前立委周陳秀霞在家。她當時驚魂未定説，周五六在客廳先說心臟不舒服，要回房休息，接著身體突漸漸癱軟，呼吸似乎快停止，她拿起手機報案，經消防局119勤務中心線上擴音指導持續CPR，感謝楠西消防分隊不到10分鐘趕至接手送醫，及時搶救成功，感謝外界關心。周五六的兒子周奕齊目前為台南市議員。