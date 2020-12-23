耶誕老人騎單車環島 30位不老騎士送愛到雲林

「生命不能重來，但絕對可以活得精采」曾征服加拿大溫哥華、美國舊金山、上海到北京的30位不老騎士，10多天前由牧師李志偉領騎，風塵僕僕從台北出發展開耶誕送暖單車環島，今天短暫停留雲林縣，爺奶騎士特別至斗六鎮西國小與學童相見歡，並送上耶誕禮物祝賀。

耶誕老人來了！不老騎士均齡75歲，其中最年長的是98歲康孟麟，及92歲陳芸，兩人相當有活力和體力，完全看不出生命因年齡有被限制住的框架。

李志偉表示，耶誕傳騎活動自13年前發跡，「長輩的潛能無限大」當他們被肯定、被鼓勵後，揮灑的生命熱情超乎常人想像。不只是運動，也是延續精神的行動，讓長輩結交年輕人，更是落實代間教育的最好機會。

「心若年輕，歲月不老」副縣長謝淑亞說，2007年起，傳神居家照顧協會每年帶領平均75歲以上長輩組成耶誕老人單車隊，在佳節前夕展開環台，來到雲林停留古坑小太陽日照中心、虎尾揚子中學、雲林縣政府及斗六鎮西國小，今年仍發揮不老的騎士精神，散播歡樂、散播愛。