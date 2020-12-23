黃偉哲：台南市攔阻詐騙件數全國第一

台南市長黃偉哲今天主持市政會議時表示，台南市今年刑案、傷亡類交通事故發生件數少於去年，攔阻詐騙件數更高居全國第一。

黃偉哲指出，綜觀今年警政成果，好的成效要能傳遞到市民身上，也讓市民對台南市警政工作有感，警政工作不可能完全沒有缺失，但要面對問題，解決問題，才能贏得市民的贊同與支持。

黃偉哲表示，數據雖是冰冷的，但數據會說話，他相信辛苦的警察同仁背後故事是熱的，希望警察局多宣傳，讓各界知道台南治安豐碩的成果。

至於交通問題，黃偉哲說，交通是城市進步的重要指標，每座城市都有交通問題，警方在交通執法與宣導上擔負著重要角色，如何教育市民遵守交通法令，有效改善交通狀況，警方要有長遠的規劃與考量，他期許警方持續推動交通專案，有效改善台南交通問題。

台南市警察局長詹永茂表示，台南今年迄今案件破獲率達98.8%，六都第一，且近5年破獲率持續上升，整體治安呈平穩進步趨勢。

台南市警局統計，台南今年詐欺2387件，較去年減少5.24%；攔阻被害件數1112件，金額達新台幣2億469萬6998元；查獲電信網路詐欺集團33件384人，件數較去年成長32%。

台南市警局同時分析今年交通違規舉發種類比例，其中民眾檢舉違規案件佔32.5%，較警察攔停舉發高出7.1%。

台南警方今年取締酒後駕駛6339件，較去年成長11.3%，酒駕肇事較去年減少143件；取締大型車違規7437件，較去年增加4015件。傷亡類交通事故相較去年同期減少3375件。