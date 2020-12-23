快訊

紐籍機師被開除了！長榮：紀律委員會一致通過即起生效

廣明內部爆料確診女員工穿梭各茶水間 衛生局火速消毒4層樓

黃偉哲：台南市攔阻詐騙件數全國第一

中央社 / 台南23日電

台南市長黃偉哲今天主持市政會議時表示，台南市今年刑案、傷亡類交通事故發生件數少於去年，攔阻詐騙件數更高居全國第一。

黃偉哲指出，綜觀今年警政成果，好的成效要能傳遞到市民身上，也讓市民對台南市警政工作有感，警政工作不可能完全沒有缺失，但要面對問題，解決問題，才能贏得市民的贊同與支持。

黃偉哲表示，數據雖是冰冷的，但數據會說話，他相信辛苦的警察同仁背後故事是熱的，希望警察局多宣傳，讓各界知道台南治安豐碩的成果。

至於交通問題，黃偉哲說，交通是城市進步的重要指標，每座城市都有交通問題，警方在交通執法與宣導上擔負著重要角色，如何教育市民遵守交通法令，有效改善交通狀況，警方要有長遠的規劃與考量，他期許警方持續推動交通專案，有效改善台南交通問題。

台南市警察局長詹永茂表示，台南今年迄今案件破獲率達98.8%，六都第一，且近5年破獲率持續上升，整體治安呈平穩進步趨勢。

台南市警局統計，台南今年詐欺2387件，較去年減少5.24%；攔阻被害件數1112件，金額達新台幣2億469萬6998元；查獲電信網路詐欺集團33件384人，件數較去年成長32%。

台南市警局同時分析今年交通違規舉發種類比例，其中民眾檢舉違規案件佔32.5%，較警察攔停舉發高出7.1%。

台南警方今年取締酒後駕駛6339件，較去年成長11.3%，酒駕肇事較去年減少143件；取締大型車違規7437件，較去年增加4015件。傷亡類交通事故相較去年同期減少3375件。

警察 黃偉哲 事故

延伸閱讀

台南市公告土地現值調漲2.52% 近五年新高

八色鳥連3年報到！鳥友接力守護78天成功孵育4隻幼鳥

台南跨年晚會照辦 境外藝人依國內標準處理

八色鳥台南繁殖 保育團體發動守護全紀錄

相關新聞

前台南議長周五六住院11天今出院 公開信表達心情

前台南縣議長周五六本月13日上午突然在台南楠西區家昏倒送醫，在成大醫院住院11天，今天下午返家，周五六透過幕僚發表公開信...

跨年注意！ 雲林各活動落實管制加強防疫

雲林縣斗六市公所、西螺鎮公所、劍湖山世界等地將舉辦跨年活動或元旦升旗典禮，配合中央防疫政策，各活動主辦單位今天表示將嚴加...

小果番茄達人出爐！嘉義大贏家包辦冠亞季軍訂購看這裡

台南區農改場今天辦「2020健康優質設施小果番茄競賽」，經過5位產官學專家公平、公正、公開評審後，由嘉義縣徐立晨以平均糖...

謝慧謹送千雙鞋 雲林學童緊抱捨不得穿

台灣義行獎得獎人謝慧謹，第7年歲末領軍愛心志工團前往偏鄉送童鞋，今年公益腳步行至雲林，共獲295位捐款人捐40萬4800...

故意或不小心破壞空氣品質 黃偉哲：嚴加查處

台南市環保局今天舉辦「空氣品質維護暨低碳節能績優單位表揚典禮」，市長黃偉哲頒獎給企業、機關、民間團體共44個環保績優單位...

山珍海味端上桌 嘉義縣結合現撈海鮮推芥菜創意料理

嘉義縣觀光協會推出芥菜創意料理發表會，以阿里山高山有機芥菜，結合東石、布袋現撈海鮮，推出8菜1湯精緻料理，搭乘這波國內旅...

雲林跨年、元旦升旗如期舉行 張麗善：加強落實防疫

國內距離上一次出現新冠肺炎本土確診案例是在4月12日，好不容易抗疫有成，努力了253天後仍爆發1例。「防疫不鬆懈」雲林縣...

台南年度教育代表字「莘」 教師辛苦福利研擬再升級

今年疫情衝擊生活、學習等，台南市教育產業工會暨台南市教師會今天公布台南教育年度代表字「莘」，象徵教育工作者面對諸多挑戰雖...

十年磨一劍！嘉義縣6名青農攜手硬漢農作品牌驚豔發表

嘉義縣青農兼攝影師黃名毅創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，黃名毅及5位青農各自拿自家農...

每個人都是獨一無二 瑞復益智中心生命鬥士巡迴公演

台南市瑞復益智中心「心～綠野以蹤」巡迴公演，第一站首演獻給億載國小漁光分校，瑞復的大朋友在台上腳踩平衡車，帥氣有自信的悠...

防一氧化碳中毒 南市消防局宣導熱水器遷移或更換補助

台南市政府消防局將從明年1月起至4月底，提供24萬元經費，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補...

台南大內二溪國小辦學習成果 「一家一菜」共餐有特色

耶誕將至，台南市大內區二溪國小今天辦理學習成果發表會，推出「一家一菜」，由各家長準備各式佳餚，帶到學校一起交流，眾人在琉...

熱門新聞

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市跨年前一天宣布停辦？柯文哲：這7天隨時應變

台鐵號誌故障 彰化往台中各車次嚴重誤點最多要50分鐘

金門限定舊紙鈔馬克杯爆紅 首波限量800個

萬大線第二期工程 明年初動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。