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跨年愛注意！ 雲林各活動落實管制加強防疫
雲林縣斗六市公所、西螺鎮公所、劍湖山世界等地將舉辦跨年活動或元旦升旗典禮，配合中央防疫政策，各活動主辦單位今天表示將嚴加執行活動出入管制及防疫措施，防堵新冠肺炎群聚感染風險。
劍湖山世界表示，跨年活動已向雲林縣政府提報防疫及應變計畫，活動當天工作人員及遊客全程配戴口罩，所有人員進出須量測體溫、入園前及搭乘設施前均進行個別酒精消毒，增加公共設施如廁所、手扶梯清潔消毒頻率，持續落實實聯制，並在官網、園區跑馬燈、電視牆、廣播等進行防疫宣導。
斗六市公所表示，將整體場域規畫跨年活動及元旦升旗典禮現場，目前規畫設置單一出入口，並安裝紅外線體溫感測儀及酒精消毒機，未來會視狀況彈性增加出入口，另外市集販賣區將特別規畫區域，呼籲居家檢疫、居家隔離、自主健康管理，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者勿參加活動。
西螺鎮公所跨年演唱會則將取消旺螺市集，演出活動如期舉行，不過民眾在活動期間須全程配戴口罩，維護自身及他人健康。
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