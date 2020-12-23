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小果番茄達人出爐！嘉義大贏家包辦冠亞季軍訂購看這裡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
今年冠軍果品平均糖度11.9 ，平均單果重10.5公克。圖／台南區農改場提供
今年冠軍果品平均糖度11.9 ，平均單果重10.5公克。圖／台南區農改場提供

台南區農改場今天辦「2020健康優質設施小果番茄競賽」，經過5位產官學專家公平、公正、公開評審後，由嘉義縣徐立晨以平均糖度11.9 oBrix，平均單果重10.5公克，總分93分，勇奪一般組冠軍寶座。

競賽得獎者一般組冠軍為徐立晨（嘉義民雄）；亞軍為黃瀚毅（嘉義太保）、江曉琪（嘉義番路）；季軍為曾啟榮（嘉義水上）、洪瑞堂（嘉義太保）、洪信斌 （嘉義太保） 。10名佳作依參賽號碼為曾文瑞、馬啟宏、官庭安、黃明輝、洪頂軒、洪暉祐、楊棋、邱建成、林銘泰、江萱庭。

農改場表示，小果番茄栽培達人能脫穎而出相當不容易，也彰顯其優越的栽培技術。

一般組競賽評分比重為重量10％、果實大小整齊度10％、糖度25％、外觀或色澤整齊度25％、口感及風味30％。為肯定參賽者努力，冠軍獎金提高至2萬5千元、亞軍1萬2千元、季軍6千元獎金、佳作者獎金1千元。

台南區農改場長楊宏瑛表示，今年適逢第10年舉辦原訂「10年冠軍組」競賽，受到氣候因素影響，10年冠軍組僅9組參賽，依競賽辦法規定，未滿十組者不辦理該組比賽，參賽果品轉為一般組。一般組95組參賽，其中以嘉義縣84組最多、雲林縣5組、台南市1組、其他縣市（花蓮縣、彰化縣、苗栗縣及高雄市）5組。雖然今年秋天氣候較為炎熱，對番茄生長影響甚鉅，報名參加的番茄農戶均是各地區的栽培好手。

台南區農改場長楊宏瑛（左三）和評審群。圖／台南區農改場提供
台南區農改場長楊宏瑛（左三）和評審群。圖／台南區農改場提供
設施小果番茄競賽得獎者合影。圖／台南區農改場提供
設施小果番茄競賽得獎者合影。圖／台南區農改場提供
嘉義縣民雄鄉徐立晨奪冠。圖／台南農改場提供
嘉義縣民雄鄉徐立晨奪冠。圖／台南農改場提供
設施小果番茄競賽的3名季軍得主。圖／台南區農改場提供
設施小果番茄競賽的3名季軍得主。圖／台南區農改場提供
設施小果番茄競賽十名佳作。圖／台南區農改場提供
設施小果番茄競賽十名佳作。圖／台南區農改場提供
台南區農改場公布今年小果番茄競賽得獎者名單及訂購電話。圖／台南區農改場提供
台南區農改場公布今年小果番茄競賽得獎者名單及訂購電話。圖／台南區農改場提供

嘉義 農改場

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