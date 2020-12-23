小果番茄達人出爐！嘉義大贏家包辦冠亞季軍訂購看這裡

台南區農改場今天辦「2020健康優質設施小果番茄競賽」，經過5位產官學專家公平、公正、公開評審後，由嘉義縣徐立晨以平均糖度11.9 oBrix，平均單果重10.5公克，總分93分，勇奪一般組冠軍寶座。

競賽得獎者一般組冠軍為徐立晨（嘉義民雄）；亞軍為黃瀚毅（嘉義太保）、江曉琪（嘉義番路）；季軍為曾啟榮（嘉義水上）、洪瑞堂（嘉義太保）、洪信斌 （嘉義太保） 。10名佳作依參賽號碼為曾文瑞、馬啟宏、官庭安、黃明輝、洪頂軒、洪暉祐、楊棋、邱建成、林銘泰、江萱庭。

農改場表示，小果番茄栽培達人能脫穎而出相當不容易，也彰顯其優越的栽培技術。

一般組競賽評分比重為重量10％、果實大小整齊度10％、糖度25％、外觀或色澤整齊度25％、口感及風味30％。為肯定參賽者努力，冠軍獎金提高至2萬5千元、亞軍1萬2千元、季軍6千元獎金、佳作者獎金1千元。