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嘉義斜槓青農 自創品牌行銷農特產

中央社 / 嘉義縣23日電

嘉義青農攝影師黃名毅以多年行銷包裝經驗，結合其他5名在地斜槓青農，創立「硬漢農作」品牌，透過網路成功行銷農特產，今天舉辦產品發表會，證明青年返鄉務農，也可存活。

青農攝影師黃名毅在5、6年前回嘉義開設行銷公司，除了經營商業攝影、婚紗拍攝，同時接手家中的田地，種起了小番茄，也幫助同樣回鄉務農的青農，拍攝宣傳照，協助行銷。

黃名毅表示，今年中他找了5名與他一樣，從事農業又有其他專長的斜槓青農蔡正淳、侯兆峰、涂澤林、謝戎宥與翁崑晃，共組「硬漢農作」的品牌名稱，自拍宣傳影片、照片，介紹產品特色、形塑個人專屬形象，經過幾個月的試營運，使用網路行銷工具，獲得不錯的成效。

黃名毅說，今天在嘉義棒棒積木飯店舉辦品牌成立暨產品發表會，是要向這個社會說，年輕人返鄉務農，也可以過得很好。

黃名毅表示，「硬漢農作」英文名字為fearlessfarmer，就是無所畏懼的農夫，反映他們務農的心情，在導入企業永續經營的理念及各界的協助下，他們目前已有穩定的銷售管道及收入。

黃名毅說，感謝台北市瑠公農業產銷基金會、嘉義縣政府農業處等單位，讓他們在創業過程中，獲得不少助力。目前已與社區及非營利組織連結，要將他們的產品導入社區長照體系，未來產品需求量增加，會邀請更多青農加入「硬漢農作」。

青農 嘉義

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