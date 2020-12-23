山珍海味端上桌 嘉義縣結合現撈海鮮推芥菜創意料理

嘉義縣觀光協會推出芥菜創意料理發表會，以阿里山高山有機芥菜，結合東石、布袋現撈海鮮，推出6菜1湯精緻料理，搭乘這波國內旅遊商機，希望藉由美食吸引國內觀光客到阿里山旅遊。

今年最受矚目菜色莫過於「陶板芥仁麻油蚵」，碩大肥美的鮮蚵由東石漁民新鮮直送，佐以阿里山當地農民製作的麻油，聘請法籍主廚製作，用台灣本土元素，作出富含西洋風味的美食，爆汁鮮蚵入口即化。

嘉義縣觀光協會總幹事蘇佳男說，芥菜創意料理今年已邁入第12屆，選在阿里山區芥菜盛產的季節，今年首度結合東石、布袋現撈海鮮，將山海特產端上桌，創造出更宏觀的觀光行銷亮點。

蘇佳男說，2009年莫拉克風災後，山區路毀橋段，一片狼藉，嘉義縣觀光協會在時任理事長，現嘉縣議長張明達領導下，發起「捐贈芥菜苗上山」，希望讓災區民眾和業者，藉由接觸土地和每天看到生命成長，在消極無望中重燃生命火花。

嘉義縣文化觀光局長許有仁今天上午也到場品味，許說，高海拔的芥菜，少了平地芥菜的苦澀，多了細嫩鮮甜的口感，一入冬民眾爭相預訂。

許有仁說，高山結合海區美食在嘉義相當具吸引力，近期因疫情造成國內旅遊風氣大興，希望藉由美食結合住宿、旅遊、帶動阿里山區觀光，活絡當地經濟。