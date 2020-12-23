台南跨年晚會照辦 境外藝人依國內標準處理

台南跨年晚會不停辦，韓國「少女時代」團員之一的孝淵正接受居家檢疫，台南市長黃偉哲今天表示，若是疫情嚴峻，台下沒有人，採線上演唱會形式，境外藝人依國內標準處理。

黃偉哲今天接受媒體訪問指出，中央流行疫情指揮中心未要求各縣市戶外活動須採實聯制，現階段疫情嚴峻程度也未到必須限制人數；但在疫情初期階段，中央雖沒要求，台南仍會超前部署。

台南今年跨年晚會，市府希望與會者上網填寫實聯制資訊，黃偉哲說，這項做法採志願制，以便掌握初步人數，若中央要求全面採實聯制，台南也會遵照辦理。

至於孝淵是否在台南跨年晚會登台，黃偉哲表示，目前孝淵居家檢疫中，會否上台，得假設兩種狀況，一是遵照中央規定及要求做安排；二是孝淵能上台，但將來若疫情進一步嚴峻，台下是沒有人的，就舉辦線上演唱會，這部分市府也已有備案。

黃偉哲說，境外藝人依國內標準處理，請大家放心，孝淵也會遵守防疫規定；若孝淵不遵守，就會像紐西蘭機師一樣。台南會依相關規定辦理，對境外藝人一視同仁。

台南市副市長趙卿惠上午告訴中央社記者，台南市政府將把外國藝人防疫專案及相關措施送交中央疫情指揮中心，若中央有任何指示，市府遵照辦理。目前孝淵接受居家檢疫，將於30日期滿。

台南市跨年晚會31日晚上7時在台南市政府西側廣場登場。另外的1名境外藝人是荷蘭達人秀冠軍、美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）。不過，他早於11月底即入境抵台，包括已參加台南「點亮府城音樂盛會」等多項音樂活動。