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雲林跨年、元旦升旗如期舉行 張麗善：加強落實防疫
國內距離上一次出現新冠肺炎本土確診案例是在4月12日，好不容易抗疫有成，努力了253天後仍爆發1例。「防疫不鬆懈」雲林縣長張麗善強調，縣內跨年活動及元旦升旗典禮將在加強防疫的前提下照常舉辦，請民眾配合無論是內外活動皆全程配戴口罩，防堵疫情出現破口。
雲林縣跨年活動有斗六市公所2021星耀跨年夜、西螺鎮公所High翻西螺2021跨年演唱會、劍湖山世界2021跨年煙火秀、三好High趴2021跨年趣，另有虎尾鎮公所、斗六市公所2場元旦升旗暨健走活動。
張麗善說，因所有活動均已籌畫完畢並對外宣傳，昨地方政府與中央開完視訊會議後，決議縣內活動如期舉行，不過縣內各活動主場將比照本月18日「好Young 雲林音樂晚會」落實舞台前方（搖滾區）管制，避免人潮擁擠可能造成危險及疫情傳染風險。
除將加強各公共場域防疫措施，包括各場域及集會場所實施實名（聯）制登記、入口處進行體溫量測，並提供酒精讓民眾消毒，也請縣民務必落實全程戴口罩，保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。
張麗善今天表示，縣府目前正盤點庫存口罩，預計30日前配送許可數量至各鄉鎮市公所及宮廟等人潮出入頻繁場所，藉此提醒未戴口罩民眾「防疫不鬆懈」。
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