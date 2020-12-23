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十年磨一劍！嘉義縣6名青農攜手硬漢農作品牌驚豔發表

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣青農兼攝影師黃名毅創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，會場展示玉女小番茄、花生及海鮮等農水產及加工食品，色香味俱全。記者魯永明／攝影
嘉義縣青農兼攝影師黃名毅創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，會場展示玉女小番茄、花生及海鮮等農水產及加工食品，色香味俱全。記者魯永明／攝影

嘉義縣青農兼攝影師黃名毅創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，黃名毅及5位青農各自拿自家農產品、工具走秀，會場展示玉女小番茄、花生及海鮮等農水產及加工食品，色香味俱全，提供賓客品嘗，6名青農硬漢形象造型，如同模特兒明星吸睛，顛覆外界對農民的形象，讓人驚豔。

10年前，黃名毅回家鄉朴子市，看到90歲老農阿公仍專注農作，深受感動，投入栽種小番茄有成，兼攝影師開創斜槓人生，可說十年磨一劍，結合海區志同道合5名青農：翁崑晃玉米，涂澤林苦瓜，謝戎宥虱目魚、白蝦，侯兆峰花生，蔡正淳糯米腸，共同開創硬漢農作品牌。

產品發表會營造如同金馬獎頒獎氛圍，黃名毅發表感言後，播放6名青農在田間魚塭工作的ＫＵＳＯ宣傳影片，接著6人各拿農產品及工具如模特兒走秀，獲賓客熱烈掌聲喝采；縣府農業處長許彰敏、縣農會總幹事黃貞瑜、嘉縣文化基金會執行長陳尚雍、議員姜梅紅、林緗亭等到場祝賀，

會場展示創新調製的玉女番茄火鍋高湯，玉女番茄蝦肉紅醬，玉女番茄乳酪及歐式麵包，苦茶油漬玉女番茄、花生牛奶等產品，讓人食指大動，賓客品嘗後，豎起大拇指說「讚！」

「取名硬漢就是想證明存在的意義！」黃名毅返鄉務農兼攝影師、刊物專欄作家，拍無數農民及產業，出版數本作品，舉辦攝影個展，透過鏡頭替在地農民寫故事，他說，結合志同道合青農以企業經營解決農村問題。

黃名毅表示，硬漢農作產品近期陸續上架販售，明年計畫與更多優秀農友及產品結合，與社區進行互動及陪伴，以企業永續經營農業理念，共好及回饋在地，解決偏鄉及農產銷售問題，近期建置官網、找實體店面與電商洽談上架販售，詳情可上臉書「硬漢農作」粉絲專頁。

嘉義縣青農兼攝影師黃名毅（右三）創辦的「硬漢農作」全新品牌發表會，黃名毅及5位青農各自拿自家農產品、工具走秀。記者魯永明／攝影
嘉義縣青農兼攝影師黃名毅（右三）創辦的「硬漢農作」全新品牌發表會，黃名毅及5位青農各自拿自家農產品、工具走秀。記者魯永明／攝影
嘉義縣青農兼攝影師黃名毅(左)創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，黃介紹花生產品。記者魯永明／攝影
嘉義縣青農兼攝影師黃名毅(左)創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，黃介紹花生產品。記者魯永明／攝影
嘉義縣青農兼攝影師黃名毅創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，會後與來賓合照。記者魯永明／攝影
嘉義縣青農兼攝影師黃名毅創辦的「硬漢農作」全新品牌，上午在太保市棒棒積木飯店舉行產品發表會，會後與來賓合照。記者魯永明／攝影

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