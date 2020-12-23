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樹公民與南市府合作 設計入園階梯營造毛柿樹穴

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大與工務局守護百年公園，設置沒有摻雜水泥的階梯，方便進出。記者鄭惠仁／攝影
台南社大與工務局守護百年公園，設置沒有摻雜水泥的階梯，方便進出。記者鄭惠仁／攝影

台南公園公園路捐血車旁，許多賞花或入園民眾為求方便，自行用磚塊堆疊成梯，致常有跌倒的情事發生；而民眾機車也常直接停在行道樹的樹蔭下，造成樹根損傷及土壤硬化。工務局最近與台南社大合作，設置沿街石，並種植毛柿，改善機車停放問題。

台南社大6年前進駐台南公園營造羊蹄甲林棲地，推動百歲公園創生，民國107年接續倡議改善人行道樹穴。其中捐血車旁有民眾為了進出方便，用磚塊堆疊成梯，也有民眾把機車停在樹穴處，影響棲地，經與工務局、文化局討論，而有另設置階梯以及營造樹穴的措施。

樹穴營造內容包括：設置沿階石，區隔樹穴及人行道，改善機車停放問題，並改良土壤；考量樹穴所在地點為民眾進出公園的熱點，可觀察到民眾為求方便，常在公園矮牆周邊堆疊磚塊私設便道，因此另設置階梯一座，以自然石片堆疊而成，並以土讓及石塊做為基礎；樹穴植栽，包括馬纓丹及蜘蛛絲毛藍耳草，多由工務局苗圃及台南社大綠屋頂移植，毛柿喬木則為土地詩人吳晟所推薦。

台南社大表示，毛柿樹穴的營造與維護，從整地、栽植、除草到補植，都由台南社大綠屋頂志工及植栽師生全程參與，經過志工1年來的維護，將原本光禿的土地營造成綠意花園，可觀察到長喙天蛾、蝴蝶及多種的獨居蜂光臨。展現『樹公民』守護城市綠地的行動力與熱情，也是臺南公民參與守護百歲公園的市民記事。

工務局機要秘書劉正昌說，百歲公園是台南共同享有的資產，需要大家共同守護；工務局秉持與公民團體合作，尊重生態專業的立場，樂見此次樹穴營造的成果。市長室秘書朱正軒表示，台南一直是市民幸福感最高的城市，希望台南公園可以在公私合作治理的努力下，變成台南公園文化景觀的代表。台南社大也感謝市議員長期挹注，守護台南公園。

台南社大講師李武昌表示，樹穴栽植原則，以低維護的植栽為主，只要植物長好，生態系統自然就會來臨。而主要的喬木則選植台灣特有種『毛柿』70公分高的實生小苖，擁有完整的下軸根群，這樣長大的樹才會健壯。

台南社大與工務局守護百年公園，營造台灣特有種毛柿的樹穴，以利生長。記者鄭惠仁／攝影
台南社大與工務局守護百年公園，營造台灣特有種毛柿的樹穴，以利生長。記者鄭惠仁／攝影

人行道 綠屋頂 捐血

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