每個人都是獨一無二 瑞復益智中心生命鬥士巡迴公演

台南市瑞復益智中心「心～綠野以蹤」巡迴公演，第一站首演獻給億載國小漁光分校，瑞復的大朋友在台上腳踩平衡車，帥氣有自信的悠然演出，讓學生直呼太厲害了。

位在漁光島的瑞復益智中心今年規畫了「心 CRPD劇團」擔綱演出，前往台南市各企業家庭日、小學、幼兒園或車站等人潮集中處快閃演出，邀請不同年齡層的觀眾與瑞復青年共融，了解外顯生命的特質，進而習得CRPD（身心障礙權利公約)的反歧視、平權與尊重。

瑞復益智中心在耶誕節前夕展開巡迴演出，第一站來到漁光分校，將歡樂帶給學生。漁光分校主任張瑾玥表示，透過戲劇的觀賞，支持身障服務及理念，使每位障礙者都能不被歧視、享有尊重與平權，建構「關於包容，關於差異，一場認同的旅程」的戲劇，拉近人與人心的距離。

有低年級學生問老師，這些大姊姊何以說話不清楚？張瑾玥對學生說，「這些姐姐哥哥雖然說話沒有像我們清楚、走路跑步沒有我們輕盈平穩，卻能在舞台上踩著平衡車律動，動感十足。每個人都是獨一無二的，我們要珍惜健康的自己，為自己為大家做更多好事。」