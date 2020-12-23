防一氧化碳中毒 南市消防局宣導熱水器遷移或更換補助

台南市政府消防局將從明年1月起至4月底，提供24萬元經費，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助3000元（低收入戶最高1萬2000元）。消防局表示，因名額有限，額滿或經費用完將提前結束，有需求民眾可撥打119或向當地消防分隊洽詢。

消防局第四救災救護大隊，今上午在新市區三里活動中心辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，邀請新市國小「口說藝術團」到場表演，成員還包括活到老學到老樂齡學習班阿公阿嬤們，具有在地文化傳承、祖孫同台飆戲，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要性。

消防局長李明峯表示，國內一氧化碳中毒發生時間以冬天居多，如果是在通風不良室內使用瓦斯爐烹煮食物，或是將熱水器安裝於室內，即有可能因燃燒不完全，產生一氧化碳而造成難以挽回悲劇。

他說，有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。(1)要保持環境的「通風」、(2)要使用安全的「品牌」、(3)要選擇正確的「型式」、(4)要注意安全的「安裝」、 (5)要注意平時的「檢修」。