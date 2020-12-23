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台南大內二溪國小辦學習成果 「一家一菜」共餐有特色

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
大內二溪國小辦學習成果，「一家一菜」共餐有特色。記者謝進盛／攝影
大內二溪國小辦學習成果，「一家一菜」共餐有特色。記者謝進盛／攝影

耶誕將至，台南市大內區二溪國小今天辦理學習成果發表會，推出「一家一菜」，由各家長準備各式佳餚，帶到學校一起交流，眾人在琉球松樹下共餐、聯誼，更添溫馨。

二溪國小校長陳慶林說，學區有些學生父母都在外地打拚，平常由祖父母照顧，隔代教養情形明顯，希望透過親師共餐活動，讓家長了解子女在校學習情況，大家一起關心孩子成長。

二溪國小這項學習成果發表，上午學校先推出健康促進闖關活動，小朋友透過遊戲深入探索相關健康常識，接著進行學習成果發表，隨後表演各項才藝，家長掌聲不歇，紛紛拿起手機拍照留念。

壓軸師生共餐活動登場，家長拿出事先準備好的菜餚，下廚完成壽司、炒飯、炒米粉、燙青菜等家常菜餚，以自助餐方式大夥盛著菜餚，學生與家長享用，琉球松樹下有學校顧問吹奏薩克斯風，眾人沉迷人浪漫樂海中，欲罷不能。

大內二溪國小辦學習成果，「一家一菜」共餐有特色。記者謝進盛／攝影
大內二溪國小辦學習成果，「一家一菜」共餐有特色。記者謝進盛／攝影

琉球 壽司 隔代教養

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