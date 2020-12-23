八色鳥台南繁殖 保育團體發動守護全紀錄

保育團體成員發現有八色鳥在台南市六甲區的國有林地繁殖，今年發動92名志工全天候守護，直到4隻幼鳥隨親鳥離開，並將繁殖復育過程以影像紀錄，希望台南營造更多友善環境。

台南市政府農業局森林及自然保育科長楊錦樹今天表示，台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲和拍鳥俱樂部會長黃蜀婷等人日前到市府拜訪，將「2020台南六甲仙八色鶇（八色鳥）繁殖生態全紀錄」送給台南市長黃偉哲，同時向黃偉哲簡報守護八色鳥繁殖過程，希望市府重視這項生態資源。

曾松清表示，八色鳥是台灣夏候鳥，每年4、5月飛到台灣配對繁殖，8月再返回原棲地，雖然過去台灣從南到北都有八色鳥蹤跡，卻因為環境、農業用藥及人為捕捉等因素影響繁殖。

他說，近3年來，每年都有八色鳥在台南六甲區的保安林地繁殖，今年發現八色鳥再出現時，台灣野鳥生態調查協會馬上展開追蹤調查紀錄，並且發動全天候守護八色鳥安全行動，共有92名鳥友志工參與，歷經78天守護，直到4隻幼鳥安全隨著親鳥離開才宣告解散。

曾松清指出，守護八色鳥繁殖期間，曾發現有人企圖闖進棲息地捕捉幼鳥，被守護的志工及時發現勸離。協會同時與棲息地附近的果園主人協商，果園主人同意在八色鳥繁殖和育雛期間停止用藥，以免八色鳥斷食或健康受影響。

他說，八色鳥已經連續3年在六甲區的保安林地繁殖，並且有了完全成功的經驗，未來應該還會再來，希望未來六甲區，甚至整個台南市有機會成為八色鳥的故鄉。

台南市農業局長謝耀清表示，市府計畫結合保育團體和農民，對各種保育鳥類繁殖與育雛加強保護，並推動生態保育軸線，以保育綠色旅遊帶動農產品的行銷，讓生產、生活與生態三贏。