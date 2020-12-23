國寶級手繪看板大師耗時5個月 畫出50名台南正副議長

台南市議會為慶祝縣市合併10周年，特別邀請國寶級手繪看板大師顏振發繪製台南縣市議會至今的所有正副議長肖像畫，即日起在台南市議會大廳展出，顏振發說，今年是他開始畫看板以來第50年，要畫的正副議長剛好有50位，是有趣的巧合。

台南市議長郭信良表示，議會大廳即日起展出「歷屆正副議長油畫展及合併升格10周年回顧展」，議會平時就不定期推出議事史料展，此次特展為了讓民眾有耳目一新的感覺，特地委託聞名國內外的國寶級手繪看板大師顏振發，繪製台南縣市議會至今所有正、副議長的肖像畫，這些肖像畫很有文化、藝術價值，也為所有市民留下永遠的回憶。

郭信良說，透過這次回顧展，民眾可一次看盡這10年來台南市議會的轉變，以及歷屆議員在推動市政的努力。例如第3屆議員2年來審議的各類議案共2625件，可看出本屆議員問政的認真。

顏振發表示，為了這批正副議長油畫，有時他在清晨2時多就開始作畫，前後共用了5個月的時間。

台南市議會歷屆正副議長油畫展及合併升格10周年回顧展，將展到明年1月3日，展出時間為每日上午10時到晚上9時半。另外，永華府會園區也展出燈會菁華展及「百花齊放」花展。