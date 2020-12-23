勞發署雲嘉南身心障礙成長課程 讓學員穩定就業好開心

身心障礙者求職的困難大問題多，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別為他們舉辦職前成長團體與企業參訪活動，不少人從中獲得就業的信心，並順利找到工作，持續穩定就業，相當不容易。

「小馨」是中度智能障礙者，個性活潑樂觀，但畢業後求職、因為不擅與人相處，工作並不順利。她到分署參加這項活動，在課程中學習如何面對人際關係，經過3天的成長課程，覺得收獲很多，最後一天參訪嘉義的詠順科技公司，她在現場按照公司人員的指示操作，過程順利，並主動表示想留在公司就業，因而被錄取。

但進入職場後，還是遇到小挫折，情緒控制不佳，公司協助調整工作內容，並帶領她與同事相處，加上嘉義就業中心督導也持續陪伴，並提醒課程中老師教導的良好的情緒表達及人際互動注意事項，終於讓小馨能穩定就業。

而「小柔」是一名聽語障人士，大學畢業後找工作四處碰壁，一度讓她很灰心，後來到雲嘉南分署參與這項課程，課堂上還特別安排手語翻譯老師，協助上課，讓她學到如何更認識自我，培養良好的溝通及工作習慣等，還有面試技巧及模擬面試情境等，收獲滿滿。

課程最後一天參訪台南聘雇身障者的楷模企業璨揚公司，璨揚特別為聽障員工設立一條獨立的生產線，參訪中讓學員了解企業的文化與工作內容，及工作上需要具備的能力，鼓勵學員能夠持續穩定就業，課程結束後聘雇了包括小柔在內的6名學員，讓小柔非常開心，目前已順利就業，小柔感謝分署這項課程能讓她找到願意接納聽語障者的好企業。