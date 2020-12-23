快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞發署雲嘉南身心障礙成長課程 讓學員穩定就業好開心

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理成長團體，圖為小馨在詠順公司工作情形。圖／分署提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理成長團體，圖為小馨在詠順公司工作情形。圖／分署提供

身心障礙者求職的困難大問題多，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別為他們舉辦職前成長團體與企業參訪活動，不少人從中獲得就業的信心，並順利找到工作，持續穩定就業，相當不容易。

「小馨」是中度智能障礙者，個性活潑樂觀，但畢業後求職、因為不擅與人相處，工作並不順利。她到分署參加這項活動，在課程中學習如何面對人際關係，經過3天的成長課程，覺得收獲很多，最後一天參訪嘉義的詠順科技公司，她在現場按照公司人員的指示操作，過程順利，並主動表示想留在公司就業，因而被錄取。

但進入職場後，還是遇到小挫折，情緒控制不佳，公司協助調整工作內容，並帶領她與同事相處，加上嘉義就業中心督導也持續陪伴，並提醒課程中老師教導的良好的情緒表達及人際互動注意事項，終於讓小馨能穩定就業。

而「小柔」是一名聽語障人士，大學畢業後找工作四處碰壁，一度讓她很灰心，後來到雲嘉南分署參與這項課程，課堂上還特別安排手語翻譯老師，協助上課，讓她學到如何更認識自我，培養良好的溝通及工作習慣等，還有面試技巧及模擬面試情境等，收獲滿滿。

課程最後一天參訪台南聘雇身障者的楷模企業璨揚公司，璨揚特別為聽障員工設立一條獨立的生產線，參訪中讓學員了解企業的文化與工作內容，及工作上需要具備的能力，鼓勵學員能夠持續穩定就業，課程結束後聘雇了包括小柔在內的6名學員，讓小柔非常開心，目前已順利就業，小柔感謝分署這項課程能讓她找到願意接納聽語障者的好企業。

雲嘉南分署指出，辦理成長團體不僅讓學員認識自我，建立正確的工作態度及求職技巧，透過職場參訪及職務體驗認識公司實際作業流程與工作環境，加強工作認知，幫助學員提早做就業前準備，每年課程詳情可撥打電話06-6985945洽詢。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理成長團體。圖／分署提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理成長團體。圖／分署提供

求職 面試

延伸閱讀

屏東身心障礙者 經多方協助展出46幅聖誕限定畫作

用熱情畫出對海洋的嚮往與愛 79身心障礙生獲獎

2021雲嘉南濱海之美月桌曆亮相 7名員工當模特兒

超級友善！這所大學身心障礙學生170餘人居中部之冠

相關新聞

影／嘉市跨年晚會6.5小時不飲食 黃敏惠：非常時期作為

本土案例再現，嘉義市跨年晚會長達6.5小時，預計吸引大批人潮，防疫嚴陣以待，市長黃敏惠表示，心情確實沈重，但嘉義市防疫工...

少女時代「孝淵」是否如期登台？黃偉哲：已報防疫專案

國內維持253天零本土病例破功，新增1名本土病例，中央流行疫情指揮中心雖未限制停辦跨年、春節大型活動，但提升「5大防疫規...

台南大內二溪國小辦學習成果 「一家一菜」共餐有特色

耶誕將至，台南市大內區二溪國小今天辦理學習成果發表會，推出「一家一菜」，由各家長準備各式佳餚，帶到學校一起交流，眾人在琉...

國寶級手繪看板大師耗時5個月 畫出50名台南正副議長

台南市議會為慶祝縣市合併10周年，特別邀請國寶級手繪看板大師顏振發繪製台南縣市議會至今的所有正副議長肖像畫，即日起在台南...

勞發署雲嘉南身心障礙成長課程 讓學員穩定就業好開心

身心障礙者求職的困難大問題多，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別為他們舉辦職前成長團體與企業參訪活動，不少人從中獲得就業的...

嚴選黃金烏魚子出爐了！嘉義縣競賽成績公布周末展售

嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，由嘉縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲得7兩以上組冠軍，...

雲林縣刊搭時尚文創風潮 今起免費索取還可線上閱讀

雲林縣刊「雲林生活」及雲林縣簡介「雲林上場·精彩飛揚」創刊號今天同步發行，縣長張麗善表示，兩本刊物以雲林日常生活，深入淺...

北部大雨特報 曾文水庫僅毛毛雨 3天進帳不足一日用水

受東北季風與南方水氣的影響，台南地區從周一到今天清晨都有降雨，但山區水庫集水區只有毛毛雨，曾文水庫從21至23日總降雨量...

網友瘋傳手繪撲克牌後天開賣！ 只有這三個地方買的到

林務局嘉義林區管理處出品「鄒的植物」撲克牌，將於本月25日上午8點30分在國家書店、五南文化廣場、友善書業合作社及阿里山...

台南玉井大橋改建今起3天雙向單線通車 大車提前改道

公路總局第五區養護工程處辦理台20線玉井橋改建工程，預訂109年12月23日周三至25日周五，每天上午9點至下午16點進...

台南下營反廢棄物處理場 要求撤案

台南市下營地區5百多民眾昨到台南市政府抗議並遞交陳情書，反對碩鼎在下營設置廢棄物處理場，若市府不撤案，還會有後續抗議。市...

台南鹿耳門聖母廟牌樓66人剪綵 藍綠較勁

台南正統鹿耳門聖母廟大型牌樓昨舉行落成典禮，現場「大咖」雲集，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、新北前市長朱立倫等人到場，政治...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。