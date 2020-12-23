嚴選黃金烏魚子出爐了！嘉義縣競賽成績公布周末展售

嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，由嘉縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲得7兩以上組冠軍，縣政府26日周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷，提供民眾選購作年節伴手禮，現場有烏魚料理品嚐、黃金烏魚紅包，以及年年有漁拓印等活動，迎接春節。

嚴選黃金烏魚子選拔邁入第11年，今年參賽烏魚子品質十分優異，競爭激烈，成績差異不大，可說每片烏魚子都是頂極精品，外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，風味鮮美，口感香Q且鹹淡適中，顏色呈現深橘紅色。

得獎名單如下：五至七兩組：第一名：鴻業農漁產品運銷合作社。第二名：鑫溶實業公司。第三名：榮發旺水產行。優勝：蔡育修、蔡榮坤、張書寧、李冠毅、崇文冷凍食品公司、富裕水產國際公司。

七兩以上組：第一名：鑫溶實業公司；第二名：鴻業農漁產品運銷合作社。第三名：榮發旺水產行。優勝：蔡育修、蔡榮坤、唐昕遠、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。

農業處指出，選拔活動邀請稻江科技暨管理學院吳文智副教授、中華醫事科技大學華傑主廚、嘉義市廚師職業工會監事會召集人高永諒擔任評審，評比項目有外觀、風味、質地及口感。