快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴選黃金烏魚子出爐了！嘉義縣競賽成績公布周末展售

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，縣政府周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷。圖／縣府提供
嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，縣政府周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷。圖／縣府提供

嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，由嘉縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲得7兩以上組冠軍，縣政府26日周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷，提供民眾選購作年節伴手禮，現場有烏魚料理品嚐、黃金烏魚紅包，以及年年有漁拓印等活動，迎接春節。

嚴選黃金烏魚子選拔邁入第11年，今年參賽烏魚子品質十分優異，競爭激烈，成績差異不大，可說每片烏魚子都是頂極精品，外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，風味鮮美，口感香Q且鹹淡適中，顏色呈現深橘紅色。

得獎名單如下：五至七兩組：第一名：鴻業農漁產品運銷合作社。第二名：鑫溶實業公司。第三名：榮發旺水產行。優勝：蔡育修、蔡榮坤、張書寧、李冠毅、崇文冷凍食品公司、富裕水產國際公司。

七兩以上組：第一名：鑫溶實業公司；第二名：鴻業農漁產品運銷合作社。第三名：榮發旺水產行。優勝：蔡育修、蔡榮坤、唐昕遠、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。

農業處指出，選拔活動邀請稻江科技暨管理學院吳文智副教授、中華醫事科技大學華傑主廚、嘉義市廚師職業工會監事會召集人高永諒擔任評審，評比項目有外觀、風味、質地及口感。

嘉義縣是全台最大烏魚養殖區，養殖400餘公頃，年產量645公噸，是頂極烏魚子的生產基地，擁有優良養殖環境，孕育肥美健康的烏魚，加上充足海風及冬陽，是製作烏魚子絕佳條件，才能創造色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的烏魚子，是國人自用及伴手禮首選。

嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，縣政府周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷。圖／縣府提供
嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，縣政府周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷。圖／縣府提供
嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，縣政府周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷。圖／縣府提供
嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，縣政府周末上午在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷。圖／縣府提供

嘉義 伴手禮 紅包

延伸閱讀

雲林漁會烏魚子評鑑賽 依色澤口感評比成績出爐

金價恐陷震盪？明年黃金商品該買還是賣？專家曝最佳配置比例

台南烏魚子品質穩定價格平穩 養殖達人：挑選有撇步

雲林漁會烏魚尾牙大餐 200桌物超所值訂桌要快

相關新聞

影／嘉市跨年晚會6.5小時不飲食 黃敏惠：非常時期作為

本土案例再現，嘉義市跨年晚會長達6.5小時，預計吸引大批人潮，防疫嚴陣以待，市長黃敏惠表示，心情確實沈重，但嘉義市防疫工...

少女時代「孝淵」是否如期登台？黃偉哲：已報防疫專案

國內維持253天零本土病例破功，新增1名本土病例，中央流行疫情指揮中心雖未限制停辦跨年、春節大型活動，但提升「5大防疫規...

台南大內二溪國小辦學習成果 「一家一菜」共餐有特色

耶誕將至，台南市大內區二溪國小今天辦理學習成果發表會，推出「一家一菜」，由各家長準備各式佳餚，帶到學校一起交流，眾人在琉...

國寶級手繪看板大師耗時5個月 畫出50名台南正副議長

台南市議會為慶祝縣市合併10周年，特別邀請國寶級手繪看板大師顏振發繪製台南縣市議會至今的所有正副議長肖像畫，即日起在台南...

勞發署雲嘉南身心障礙成長課程 讓學員穩定就業好開心

身心障礙者求職的困難大問題多，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別為他們舉辦職前成長團體與企業參訪活動，不少人從中獲得就業的...

嚴選黃金烏魚子出爐了！嘉義縣競賽成績公布周末展售

嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑成績揭曉，由嘉縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲得7兩以上組冠軍，...

雲林縣刊搭時尚文創風潮 今起免費索取還可線上閱讀

雲林縣刊「雲林生活」及雲林縣簡介「雲林上場·精彩飛揚」創刊號今天同步發行，縣長張麗善表示，兩本刊物以雲林日常生活，深入淺...

北部大雨特報 曾文水庫僅毛毛雨 3天進帳不足一日用水

受東北季風與南方水氣的影響，台南地區從周一到今天清晨都有降雨，但山區水庫集水區只有毛毛雨，曾文水庫從21至23日總降雨量...

網友瘋傳手繪撲克牌後天開賣！ 只有這三個地方買的到

林務局嘉義林區管理處出品「鄒的植物」撲克牌，將於本月25日上午8點30分在國家書店、五南文化廣場、友善書業合作社及阿里山...

台南玉井大橋改建今起3天雙向單線通車 大車提前改道

公路總局第五區養護工程處辦理台20線玉井橋改建工程，預訂109年12月23日周三至25日周五，每天上午9點至下午16點進...

台南下營反廢棄物處理場 要求撤案

台南市下營地區5百多民眾昨到台南市政府抗議並遞交陳情書，反對碩鼎在下營設置廢棄物處理場，若市府不撤案，還會有後續抗議。市...

台南鹿耳門聖母廟牌樓66人剪綵 藍綠較勁

台南正統鹿耳門聖母廟大型牌樓昨舉行落成典禮，現場「大咖」雲集，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、新北前市長朱立倫等人到場，政治...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。