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嘉市跨年晚會 若疫情嚴峻考慮只轉播不進場

中央社 / 嘉義市23日電

台灣再現武漢肺炎本土個案，嘉義市長黃敏惠今天表示，做好相關防疫機制，跨年晚會如期舉辦，除非疫情指揮中心公布本土個案增加，才會考慮晚會只有電視轉播，不開放進場。

「迎接2021全嘉藝起來跨年晚會」將於31日下午6時起，在嘉義市立體育場登場。市長黃敏惠今天在市府中庭召開記者會。

黃敏惠指出，台灣疫情趨緩時，嘉義市一直堅持「鬆綁不鬆懈」，因此嘉義市跨年晚會原本就有超前部署。活動當天採單一進出口；在入口處將進行體溫量測、手部消毒、實聯制（網路預填及現場登記）。參加活動民眾須全程佩戴口罩，禁止在活動會場內飲食。

黃敏惠籲請欲參加活動民眾可以事先上網登錄google表單，參加民眾須攜帶手機，方便通知防疫相關訊息。另外，居家檢疫及隔離民眾，或自主健康管理者，不要任意外出，尤其是參與跨年晚會，若經發現會處以相關罰則，嘉義市一定會嚴格執行。

針對武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土案例再現，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天與地方政府召開線上會議，討論最壞的打算是取消跨年晚會，黃敏惠表示，大家有一個共識，市府各單位要做好相關防疫機制，因此，只要做好各項防疫措施，嘉義市跨年晚會將如期舉辦。

黃敏惠指出，嘉義市對於跨年晚會的配套措施，將密切注意疫情狀況發展，並配合疫情指揮中心的要求，隨時滾動檢討因應措施。

跨年晚會的配套是否有電視轉播，不開放進場方式，黃敏惠說，這個都有限的可能，不過，目前為止都沒有考慮這一點，嘉義市防疫工作都有提前部署，除非疫情指揮中心公布本土個案增加，才會考慮晚會只有電視轉播，不開放進場的方式。

嘉義市政府表示，跨年晚會相關訊息可上「迎接2021全嘉藝起來」粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/Chiayirock2020。防疫入場實名制表單：https://reurl.cc/v1ZNbj。

跨年晚會 嘉義 黃敏惠

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