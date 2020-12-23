影／嘉市跨年晚會6.5小時不飲食 黃敏惠：非常時期作為
本土案例再現，嘉義市跨年晚會長達6.5小時，預計吸引大批人潮，防疫嚴陣以待，市長黃敏惠表示，心情確實沈重，但嘉義市防疫工作做得好，仍決定續辦，也不會考慮純電視轉播、不開放進場作法，希望大家配合實聯制（網路預填及現場登記）、紅外線量體溫和戴口罩等，也不要飲食，頂多帶水用吸管喝，「非常時期、非常作為」。
黃敏惠今天主持「迎接2021全嘉藝起來跨年晚會」記者會，宣布晚會在嘉義市立體育場正式登場，歌手陳思安等人在記者會上演出，這次卡司還有馬來西亞籍歌手黃明志等人。
黃敏惠說，這次外籍歌手只有黃明志來，但也在台灣一陣子，連5歲小孩都很期待這次卡司，雖然2020年疫情嚴峻，昨天仍慎重決定要繼續辦跨年晚會，在安全前提下一起歡樂倒數，會在體育場正門設單一入口，也會放紅外線量體溫，還有消毒頻率也會提高等防疫，民眾要持手機進場，接受最新的防疫訊息。
黃敏惠說，疫情解封後，仍維持鬆綁不鬆懈政策，只有在嘉義市不握手，以前她最愛握手表達友善友好，但她擔憂走過每個地方，反而成為傳染源，因此就用手語「我挺你」取代；晚會仍會配合中央流行疫情指揮中心指示，滾動式檢討，將防疫做更好。
市府文化局指出，今年跨年晚會主持人將由沈玉琳、巴鈺雙人搭檔，演出陣容齊聚不同世代歌手，最後由黃敏惠與黃明志、黃妃等藝人倒數，黃明志自7月14日入境台灣參加金曲獎、金鐘獎典禮後，就一直待在台灣，沒有檢疫問題。
今年菱型延伸舞臺再升級，舞臺中間有1座400吋LED大彩屏，側邊再加上6面直立彩屏，營造立體感的舞台視覺，現場還設有3座300吋大螢幕。在跨年的最後倒數一分鐘，將播放募集60張溫馨、幸福照片，透過大螢幕分享幸福嘉義人的多元生活，無論是家庭、職場或專注工作時的照片分享獨特溫馨的嘉義市跨年畫面。
12月31日當天下午4時開始將周邊交通管制，安排接駁車服務，晚會晚上7點將於民視新聞台、youtube頻道及facebook粉絲專頁網路直播，9時在民視第一台（CH151）有現場轉播。
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