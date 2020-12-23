少女時代「孝淵」是否如期登台？黃偉哲：已報防疫專案

國內維持253天零本土病例破功，新增1名本土病例，中央流行疫情指揮中心雖未限制停辦跨年、春節大型活動，但提升「5大防疫規範」。韓國少女時代團員「孝淵」原預計跨年夜在台南登台演出，外界擔心是否會無法如期上台，台南市長黃偉哲今指出，目前孝淵還在居家檢疫中，市府今天已照「14+7」報防疫專案，讓指揮中心了解，一切會照程序安排，若將來疫情更趨嚴峻，也可能考慮舉辦線上演唱會。

黃偉哲今天受訪時表示，中央流行疫情指揮中心並沒有要求每個縣市戶外活動要進行實聯制，也未限制人數，不過台南市政府已超前部署，不斷呼籲參與耶誕跨年活動的民眾，採自願式進行實聯制登記，以便市府掌握初步人數。

黃偉哲指，孝淵目前還在居家檢疫中，市府會遵照中央流行疫情指揮中心規定，依據要求的程序作安排，就算將來疫情更嚴峻，台下沒有人，還是能舉辦線上演唱會，這部分已有備案做相關規畫，請大家放心。

中央規定藝文、跨年活動若有境外人士來，要維持「14+7」，自主健康管理期間避免去公共場所、外出戴口罩，21天結束後比較沒限制，若是後7天需要登台就要向指揮中心報防疫專案。

黃偉哲說，防疫專案會評估藝人進出通道是否為專用道、有無與其他人接觸、有沒有獨立衛生空間，境外藝人和國人一樣都必須遵照國內標準處理。另外，接下來的大型活動會照常舉辦，加強防疫措施，參與民眾即使在戶外都須全程戴口罩，不聽勸阻可開罰；為了避免人潮擁擠，將研擬擴大活動範圍，疏散人群，並增加大型螢幕，藝人在台上表演也不會與民眾有肢體接觸。