雲林縣刊搭時尚文創風潮 今起免費索取還可線上閱讀

雲林縣刊「雲林生活」及雲林縣簡介「雲林上場·精彩飛揚」創刊號今天同步發行，縣長張麗善表示，兩本刊物以雲林日常生活，深入淺出帶領讀者看見不同視角的雲林，有別刻板印象的政令宣導，以簡單輕鬆文字闡述議題，邀大家透過刊物認識雲林。

張麗善表示，雲林生活定位在發掘城市文化，引發民眾對家鄉的共鳴，舉凡生活、空間、美學、藝文、產業，以回鄉、留鄉、異鄉形塑封面故事，聊這片土地所給予的故事。

此外，城市放大鏡「說走就走：雲東經典步道森呼吸」雲西海陸深度微旅行，介紹雲林在地深度旅遊，將最好玩的雲林遊程呈現給讀者。

也規畫「滿足你的味蕾」篇章，邀請擁有20萬粉絲人氣的「日日•甜甜」部落客，運用雲林良品製作屬於雲林專屬造型便當。

縣府新聞處表示，無論是深度訪談、產業認識，或輕鬆有趣的微旅行，都能讓遊客沉浸在刊物裡，透過文字、照片一點一滴地愛上雲林。

新聞處長廖淑玲說，雲林縣簡介刊物深度介紹雲林風土人物及產業建設，並說明各項縣政推動方向，讓雲林縣在經濟、產業、城鄉、教育、婦幼、醫療、長照、觀光文化等8面向努力下，達到為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路5大目標。