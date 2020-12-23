北部大雨特報 曾文水庫僅毛毛雨 3天進帳不足一日用水

受東北季風與南方水氣的影響，台南地區從周一到今天清晨都有降雨，但山區水庫集水區只有毛毛雨，曾文水庫從21至23日總降雨量11.9毫米，南區水資源局估計進水量約50萬立方公尺，對水情幫助不大，呼籲民眾還是要節約用水。

根據雨量觀測資料，台南地區從21日上午9點開始降雨，至今天上午仍還有稍許降雨，但沒有如期待降在集水區，曾文水庫和南化水庫集水區， 雨勢都不大，能留入水庫的進帳更是有限。曾文水庫3天入流量才50萬立方公尺，以台南公共用水一天約96萬至98萬立方公尺，還不夠一天的用水量。

南水局副局長鄒漢貴說，這波降雨為曾文水庫和南化水庫增加水量很有限，對水情沒有明顯助益，目前由高雄支援台南自來水，已從每日15萬立方公尺提高到18萬立方公尺，預定年底達到20萬立方公尺，籲請民眾仍是要多節約用水。

截至今天上午曾文水庫水位蓄水率22.7％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量約1.6億立方公尺；南化水庫蓄水量7325萬立方米，蓄水率80.7％。