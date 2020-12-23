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網友瘋傳手繪撲克牌後天開賣！ 只有這三個地方買的到

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
手繪小米特色卡牌。圖／嘉義林管處提供
手繪小米特色卡牌。圖／嘉義林管處提供

林務局嘉義林區管理處出品「鄒的植物」撲克牌，將於本月25日上午8點30分在國家書店、五南文化廣場、友善書業合作社及阿里山國家森林遊樂區同步開賣，每份售價100元。

嘉義林管處11月中發表新書「鄒的植物書」，內容介紹鄒族地區日常生活植物，和族人如何使用植物，並請部落長老講解內容；事後，林管處加碼，專為鄒族孩子們設計一款手繪「鄒的植物」撲克牌。

林管處表示，期待鄒族的孩子們，聽完長老敘述族裡傳統植物運用後，能拿著手繪撲克牌，在森林裡尋找長老口中的鄒族智慧，回想長老講過，關於鄒族植物的故事。

沒想到撲克牌意外曝光，網友們紛紛打電話到林管處詢問，林管處緊急加印1,500份撲克牌，每一張牌面植物皆以手繪插畫呈現，對應鄒語及中文名稱，期待民眾能走進森林與鄒族傳統植物面對面對話。

除了三大網路通路，林管處也在阿里山國家森林遊樂區遊客中心也設有實體販售點，遊客可以在野外依撲克牌牌面尋找鄒族生活利用的植物，如：護身簽條染料的玉山杜鵑、酸澀零食的臺灣蘋果、藥用的阿里山十大功勞等。

「鄒的植物」撲克牌將於開賣12月25日上午8時30於三大網路通路同步販售，詳情可上五南文化廣場（https://bit.ly/3ha4bql）、國家書店（http://bit.ly/37GjOCA）或友善書業合作社（實體通路）http://bit.ly/3nHEHms

「羅氏鹽膚木」牌卡。圖／嘉義林管處提供
「羅氏鹽膚木」牌卡。圖／嘉義林管處提供
「鄒的植物撲克牌」鬼牌牌卡。圖／嘉義林管處提供
「鄒的植物撲克牌」鬼牌牌卡。圖／嘉義林管處提供

鄒族 阿里山 手繪

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