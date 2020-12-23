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台南玉井大橋改建今起3天雙向單線通車 大車提前改道

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井橋改建今起3天封閉僅剩一車道施工，警方籲請大型車輛提前改道。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井橋改建今起3天封閉僅剩一車道施工，警方籲請大型車輛提前改道。記者吳淑玲／翻攝

公路總局第五區養護工程處辦理台20線玉井橋改建工程，預訂109年12月23日周三至25日周五，每天上午9點至下午16點進行預力梁吊裝作業，該期間需佔用玉井橋現行東行車道（左鎮往玉井方向）作為臨時吊裝作業區，並將東行車流調撥至西行車道，因此施工期間將剩雙向單線通車。

玉井分局交通組表示，玉井大橋原本為四線車道，現已封閉兩車道進行改建作業，今起3天施工期間將使用第三車道作為臨時作業區，僅剩一車道勉強雙向通行，因此建議大型車輛駕駛人能夠提前改道。

北上車輛，行走台20線可提前在左鎮區轉接臺20乙線往南化並銜接臺3線；南下車輛，行走台3線在玉井分局前中山中正路口銜接台84線轉國道南下，儘量避免該段期間行經玉井橋。

玉井警分局提醒駕駛，行經管制區域之車輛請減速慢行，並依標誌指示行駛及遵從現場交管人員指揮，以確保行車安全。

台南玉井橋改建今起3天封閉僅剩一車道施工，警方籲請大型車輛提前改道。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井橋改建今起3天封閉僅剩一車道施工，警方籲請大型車輛提前改道。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井橋改建今起3天封閉僅剩一車道施工，警方籲請大型車輛提前改道。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井橋改建今起3天封閉僅剩一車道施工，警方籲請大型車輛提前改道。記者吳淑玲／翻攝

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