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讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港「豆菜王」洪慶忠用大豆培育的有機豆芽菜，已在全聯上架，深受國人喜愛，今天採收感恩會大方送。記者蔡維斌／攝影
北港「豆菜王」洪慶忠用大豆培育的有機豆芽菜，已在全聯上架，深受國人喜愛，今天採收感恩會大方送。記者蔡維斌／攝影

台灣NO.1國產大豆豆漿打開日本市場！台灣大豆9成進口，農委會推廣國產雜糧有成，今年成長達6成，農糧署和中都農業生產合作社、北港農會今天舉辦採收感恩會，表揚優良農民，以及全聯、迷客夏等卓越廠商、通路，齊心打出台灣好品牌，中都合作社說，下階段目標將打造國產標章，讓大豆國家隊揚名國際。

農委會積極推廣國產雜糧，從去年近2萬公頃大幅增至今年3萬2600公頃，今天採收感恩會，農民和業者同歡，值得一提的是，國內豆漿大廠正康公司還自創Jacksoy國產大豆豆漿品牌，成功打開日本連鎖零售市場，殊為難得。

中都合作社與農民契作大豆，北自桃園南至台南面積約300公頃，年產500公噸，其中雲林北港鎮農會大豆產銷班種植80公頃占總面積16%，今天感恩會移師北港，數百名農民共襄盛舉，除表揚契作優良農民，並提供多項豆奶、豆花供民眾品嘗，熱鬧滾滾。

尤其北港「豆菜王」洪慶忠更提供一卡車有機豆芽菜大方送，洪慶忠從事豆芽菜生產已40餘年，從過去水洗豆芽，發展至今有機認證豆芽菜，黑豆、黃豆、綠豆營養安全，在全聯上架，深受國人喜愛。

農糧署副署長姚志旺指出，國產大豆為非基改且有生產履歷，吃起來更安心，為降低仰賴進口，今年衝破3萬公頃大關，感謝農民和廠商的努力。農委會專門委員陳怡帆說，契作主及加工業者合作無間，加速國產雜糧推展腳步，尤其正康公司自創Jacksoy國產豆漿品牌，成功進軍日本，足見國產大豆深具潛力。

立委蘇治芬說，日本好品質的東西叫「扭桌」，國產雜糧力拚成為「扭桌」品牌，履歷也代表了食安，期待「扭桌」農民繼續努力，不久將來非但不必依賴進口，甚還要出口。

中都合作社理事主席馬聿安感謝羅東鎮農會、麒宏、味榮、高健、黑龍、屏科生技、正康、日本Kaldi商店、Jason's惠康超市、全聯等通路的合作，和農民共同交出漂亮成績單，下階段目標將催生國產大豆標章，建立大豆國家隊，立足國際。

北港鎮農會總幹事林翠香也期待農民再接再厲，更多人加入契作行列，開創美好未來。大豆產銷班長黃仁志等人說，大豆省水又省工，機械化管理很容易，農糧署補貼也多，比種其他作物好多了。

今天榮獲卓越貢獻獎的有全聯、迷客夏，麒宏、正康、高健、羅東農會等，農民黃仁志、蔡大復、蔡誠福、黃進益、黃展瑋、陳炳祐也接受表揚。

豆花老師傅黃國森用北港黑豆製成的豆花口感尤佳。記者蔡維斌／攝影
豆花老師傅黃國森用北港黑豆製成的豆花口感尤佳。記者蔡維斌／攝影
國產大豆採收感恩會表揚優良農民及廠商通路。記者蔡維斌／攝影
國產大豆採收感恩會表揚優良農民及廠商通路。記者蔡維斌／攝影
國產大豆採收感恩會表揚優良農民及廠商通路。記者蔡維斌／攝影
國產大豆採收感恩會表揚優良農民及廠商通路。記者蔡維斌／攝影
國產大豆採收感恩會表揚優良農民及廠商通路。記者蔡維斌／攝影
國產大豆採收感恩會表揚優良農民及廠商通路。記者蔡維斌／攝影
北港「豆菜王」洪慶忠用大豆培育的鮮美豆芽菜，送給與會民眾品嘗。記者蔡維斌／攝影
北港「豆菜王」洪慶忠用大豆培育的鮮美豆芽菜，送給與會民眾品嘗。記者蔡維斌／攝影

農民 北港 農會

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