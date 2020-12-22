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全國第1！嘉市公車全面電動化 大白熊戴耶誕口罩回嘉

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市大白熊今天重新回到嘉義火車站前。記者卜敏正／攝影
嘉義市大白熊今天重新回到嘉義火車站前。記者卜敏正／攝影

嘉義市府今天舉辦「電動公車全面上線」啟動儀式，市區綠色「中山線」、紅色「忠孝新民線」及黃色「光林我嘉線 」，全面採用低底盤電動公車，是全國第一個市區公車百分百換為電動公車縣市，新公車設計還融入在地特色小吃彩繪，另「洗澡」大白熊也換上耶誕老人裝扮重回火車站前，和市民、遊客共度佳節 。

嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、國光客運副董事長王應傑，及市議員吳上明、傅大偉、蔡文旭、戴寧、黃大祐、鄭光宏、凌子楚、李奕德等人，今天都戴上口罩出席電動公車啟動儀式，並參觀新公車充滿設計感內裝。

黃敏惠表示，感謝國光客運新增12輛9米大中巴，短軸電動公車不僅環保，更適合嘉義市道路，而且內裝主題多元豐富，最亮眼的是結合嘉義特色美食彩繪，現在還搭配聖誕節裝飾。

她說，綠色代表中山線，紅色代表新民、忠孝線，黃色光林我嘉線，藍色為調度車輛，新巴士內嘉義美食彩繪，可讓市民與遊客在車上尋寶，邊搭車邊規畫去哪家店嘗鮮。

王應傑也感謝黃敏惠2年前的堅持，不僅讓電動公車順利啟動，也讓嘉義市成為各縣市取經學習對象，歡迎北漂嘉義人返鄉感受幸福城市魅力。

「大白熊回來了！」市府今天也讓大白熊戴聖誕帽、墨鏡、換上聖誕老人鬍鬚口罩重新亮相，吸引許多遊客到場拍照打卡。

市政府表示，為鼓勵民眾使用大眾運輸，凡持電子票證包括悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡，都可免費搭市區三路公車，政策將延續至明年6月30日。

嘉義市電動公車新版9米大中巴，有許多可愛彩繪設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動公車新版9米大中巴，有許多可愛彩繪設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市大白熊今天重新回到嘉義火車站前。記者卜敏正／攝影
嘉義市大白熊今天重新回到嘉義火車站前。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動公車新版9米大中巴，有許多聖誕設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動公車新版9米大中巴，有許多聖誕設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動公車新版9米大中巴，有許多可愛彩繪設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動公車新版9米大中巴，有許多可愛彩繪設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動公車內裝有許多耶誕彩繪、設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動公車內裝有許多耶誕彩繪、設計。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人共同宣布，嘉義市電動公車全面上線 。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人共同宣布，嘉義市電動公車全面上線 。記者卜敏正／攝影

公車 嘉義 黃敏惠

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