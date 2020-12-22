雲林首座長青中央廚房零檢出 外加長照據點顧健康

雲林縣政府輔導東勢鄉將四美村活動中心，改造成雲林首座長青中央廚房，跨村供應新坤村、安南村、程海村、復興村的食堂服務312位老人共餐，同時今天也設置C級巷弄長照服務站，今天揭牌，有如雙喜臨門熱鬧滾滾，縣長張麗善幫忙夾菜、媽祖醫院長吳錫金幫忙送點心，長輩吃得超開心，老人家說「像在入厝揪歡喜」。

今天上午數百名老人家在四美村中央廚房團聚，雲林縣長張麗善、東勢鄉長林維戊、中國醫藥大學北港附設醫院長（媽祖醫院）吳錫金及代表會主席陳昭源共同為四美幸福食堂與巷弄長照C據點揭牌。

「這裡是最幸福的健康世界」張麗善說，有了這座中央廚房，可提供四村三百多人用餐，像個大家庭，大伙一塊用餐更熱鬧，她也要求食堂用肉零檢出，除了吃安全，感謝媽祖醫院來設立長照巷弄據點，不但讓大家呷飽飽，還為大家顧健康，這座食堂可說最幸福了。

吳錫金也說，在疫情方興未艾之際，院方開始到沿海各鄉設立巷弄長照，由個人健康管理師進駐，為大家量體溫、血壓、簽名，嚴格管控個人健康。來上課的長輩已增至20餘人，透過有氧運動、手作蘆薈乳液、禪繞畫等課程，讓大家交流聚會，連許多獨居長者都願意走出家門來參與。

社會處長林文志說，雲林社區照護體系大有斬獲，除142處長青食堂，更有140處關懷據點及110處C級巷弄長照站，顧腹肚兼顧健康。東勢鄉長林維戊先生說，中央廚房提供美味餐，又有媽祖醫院來為老人家健康把關，看到老人家開心，後輩的人也高興。