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影／台灣最高廟裝空品檢測系統 信仰永存兼具教育意義

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
受鎮宮安裝室內空氣品質監測系統。圖／嘉義縣政府提供
受鎮宮安裝室內空氣品質監測系統。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣環保局補助「全台最高寺廟」阿里山受鎮宮，安裝室內空氣品質監測改善系統，透過監控，了解寺廟內平日空氣品質，讓信眾求平安時兼顧健康。

持香祭拜和焚燒金紙，是台灣民間信仰重要環節，此系統採自動監測，室內空氣品質較差時，可連結自動化系統開啟抽風設備，即時改善空品。

環保局長張根穆表示，焚燒香枝、紙錢所產生的懸浮微粒、一氧化碳、硫氧化物、多環芳香烴等空氣汙染物，如果在非開放或封閉空間，會造成室內空氣品質惡化，也會刺激民眾眼睛及呼吸道系統。

受鎮宮主任秘書黃博偉表示，信眾上山參香，本就想呼吸新鮮空氣，擁抱大自然，裝設監測系統，改善空氣品質，也還給周邊居民一個乾淨的環境。

黃博偉說，捻香或燒紙錢是中華文化千年傳統，受鎮宮不會禁止；反之，希望將監測系統的數據做為一個教育上的意義，讓信眾明白「地球只有一個」，需要各方面積極維護。

嘉義縣105年起，陸續在各大宮廟，示範性裝設室內空氣品質監測器，另外鼓勵寺廟自主減少香支、金紙數量或減少香爐等作為，有效改善室內空氣品質。

嘉義縣未來將持續推動寺廟裝設室內空氣品質監測器，鼓勵寺廟「以米代金」或「以功代金」等方式祭拜，提供良好的拜拜空氣品質及宗教信仰環境。

嘉義縣受鎮宮安裝通風管，有效降低空氣品質帶來的危害。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受鎮宮安裝通風管，有效降低空氣品質帶來的危害。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局長張根穆（左一）參觀阿里山受鎮宮檢視監測系統運作情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局長張根穆（左一）參觀阿里山受鎮宮檢視監測系統運作情形。圖／嘉義縣政府提供

空氣品質 嘉義 民間信仰

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