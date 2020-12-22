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你的居家安全嗎？ 雲林縣首處示範館教你顧安全
雲林縣首處居家安全示範館今天在西螺區社會福利中心成立，內部模擬居家生活空間，並解說防滑墊、防護欄等正確安裝方法。據統計，約有8成孩童的意外來自居家。縣長張麗善表示，該館每周二至日開放親子體驗，家長可透過實地探查，檢視居家環境是否真的安全，進而調整改善，防止安全地方成了危險致命傷。
縣府社會處指出，戶外已非危機重重的場域了，家長最易輕忽居家浴室、客廳更是兒少及孩童發生意外偏高的地方，因為活動範圍大，常發生滑倒、撞擊等狀況，其次臥室及廚房的意外也時有所聞。
縣長張麗善，縣議員李明哲、廖偉晴及社會處長林文志等人今天為居家安全示範館揭牌。張麗善提醒，照顧者應注意孩童是否有靠近火源、電器及危險物品，爬高或將手放在門縫、抽屜，隨手拿東西吃等行為，此外應避免將熱湯（水）放在高處。
家具邊緣、滑溼地板、門窗、尖銳物品等也是環境危險因子，有些意外甚至是照顧者一時疏忽所造成，張麗善建議，居家樓梯、門窗及出入口應裝防護欄，家具四角裝防護軟墊，浴室裝防滑墊等。
張麗善說，該館除提供家長檢核居家環境安全外，另結合生活安全知識打造解謎闖關迷宮，未來擬再推出防護用品DIY，讓親子透過遊樂了解居家安全重要性。
林文志表示，配合社會安全網政策，雲林縣已成立台西、虎尾、西螺、北港、斗六及斗南等6處社會福利服務中心，其中斗六和斗南館舍正在興建中，預計明年落成，其他館舍每周一至六開放，提供民眾就近尋求社福諮詢與協助。
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