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雲林漁會烏魚子評鑑賽 依色澤口感評比成績出爐

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林區漁會烏魚子評鑑比賽，依烏魚子的色澤外觀及口感進行評比，成績出爐。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會烏魚子評鑑比賽，依烏魚子的色澤外觀及口感進行評比，成績出爐。記者蔡維斌／攝影

雲林區漁會烏魚子評鑑今年已邁入第14年，雲林業者連續7年在全國烏魚子大賽中稱霸，今年共29名加工業者參加評鑑，並以烏魚子重量分組，從色澤外形和口感進行評比，經比賽結果，兩組特等獎由雲林的朱祐頡、李欣記奪得，將於近期內接受表揚。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，烏魚子比賽主要是為提升產業發展，透過比賽競爭，提高養殖及加工技術，多年評比一年比一年進步，品質不斷提升，業者也從使用台鹽來醃漬，逐漸改為海鹽處理，且以低鹽養生為導向，品質及口感愈來愈好。

林傳育指出，今年暖冬養殖的鳥魚子長不大，野生烏魚量也大減，加上中國沿海大量捕抓野生烏魚，使我國的烏魚子數量愈少，尤其六兩以上烏魚子更是奇貨可居。

烏魚子數量雖減少，但疫情因素，今年烏魚子價不反跌，每台斤約降100元；林傳育表示，目前購買烏魚子正是時候，過年送禮旺季到，希望有意購買的消費者提前訂貨，否則愈接近年關愈不容易買到。

今天評鑑大賽登場，來自各地29名業者參賽，以烏魚子色澤橙紅透亮，再經金門高梁30秒烘烤後，評比口感，經評審結果，今年優質烏魚子得獎名單如下，5至7兩組特等獎：朱祐頡，頭等獎：吳淑娟、李堃益、李欣記、朱崑宏。7兩以上組特等獎：李欣記，頭等獎：曾王淑秋、朱崑宏、李堃益、林奕維。

雲林區漁會烏魚子評鑑比賽，依烏魚子的色澤外觀及口感進行評比，成績出爐。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會烏魚子評鑑比賽，依烏魚子的色澤外觀及口感進行評比，成績出爐。記者蔡維斌／攝影
以30秒為限進行火烤，再由專家品評口感，作為評比重要的依據。記者蔡維斌／攝影
以30秒為限進行火烤，再由專家品評口感，作為評比重要的依據。記者蔡維斌／攝影

疫情 金門 暖冬

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