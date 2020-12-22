聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮縣長參拜朴子配天宮 邀請參加明年花蓮媽祖文化季
花蓮縣長徐榛蔚帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖，邀請配天宮天上聖母明年3月2日，參加花蓮媽祖文化季媽祖賜福巡安遶境活動。
徐榛蔚說，東部花蓮與西部宮廟之間，彼此交流熱絡，這次是她第一次到嘉義縣朴子市配天宮參拜，配天宮奉祀有「不動天后」之稱的樸仔媽，感謝天上母護土佑民，配天宮董監事多次到花蓮交流，邀請配天宮參加花蓮縣2021年媽祖文化季，增進彼此交流。
「一定會共襄盛舉！」配天宮董事長蔡承宗帶領董監事， 與朴子市長吳品叡等，熱烈歡迎徐榛蔚帶領的縣府團隊到訪，蔡承宗說，明年配天宮媽祖婆會帶轎班、將軍會、虎爺會等到聖南宮進香。
聖南宮主委吳建志說，花蓮吉安鄉聖南宮與嘉朴子市配天宮是「姊妹廟」，明年2月28日、3月1日、3月2日舉辦媽祖文化季，邀請配天宮媽祖前來遶境進香。
配天宮是朴子信仰中心，清乾隆諭旨敕賜「配天宮」，因王得祿將軍護駕有功，讓配天宮擁有皇帝「御賜燈花」，白天園林、晚上燈花，每年過年配天宮妝點美麗媽祖廟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言