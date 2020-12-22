快訊

跨年活動辦不辦？ 陳時中19：00二度親上火線說明

比素食健康！《歐洲心臟期刊》推一飲食法護心效果佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣長參拜朴子配天宮 邀請參加明年花蓮媽祖文化季

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
花蓮縣長徐榛蔚帶領縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖。圖／配天宮提供
花蓮縣長徐榛蔚帶領縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖。圖／配天宮提供

花蓮縣長徐榛蔚帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖，邀請配天宮天上聖母明年3月2日，參加花蓮媽祖文化季媽祖賜福巡安遶境活動。

徐榛蔚說，東部花蓮與西部宮廟之間，彼此交流熱絡，這次是她第一次到嘉義縣朴子市配天宮參拜，配天宮奉祀有「不動天后」之稱的樸仔媽，感謝天上母護土佑民，配天宮董監事多次到花蓮交流，邀請配天宮參加花蓮縣2021年媽祖文化季，增進彼此交流。

「一定會共襄盛舉！」配天宮董事長蔡承宗帶領董監事， 與朴子市長吳品叡等，熱烈歡迎徐榛蔚帶領的縣府團隊到訪，蔡承宗說，明年配天宮媽祖婆會帶轎班、將軍會、虎爺會等到聖南宮進香。

聖南宮主委吳建志說，花蓮吉安鄉聖南宮與嘉朴子市配天宮是「姊妹廟」，明年2月28日、3月1日、3月2日舉辦媽祖文化季，邀請配天宮媽祖前來遶境進香。　

配天宮是朴子信仰中心，清乾隆諭旨敕賜「配天宮」，因王得祿將軍護駕有功，讓配天宮擁有皇帝「御賜燈花」，白天園林、晚上燈花，每年過年配天宮妝點美麗媽祖廟。

花蓮縣長徐榛蔚（前右三）帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖。圖／配天宮提供
花蓮縣長徐榛蔚（前右三）帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖。圖／配天宮提供
花蓮縣長徐榛蔚帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖，與配天宮董監事合照。圖／配天宮提供
花蓮縣長徐榛蔚帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖，與配天宮董監事合照。圖／配天宮提供

媽祖 朴子 徐榛蔚

延伸閱讀

藍綠大咖聖母廟揭牌 蔡英文說朱立倫個高 不看到都難

反萊豬絕食第2天 張麗善、徐榛蔚探視沈智慧

台鐵中斷影響 花蓮太平洋縱谷馬今開跑選手少千人

「花蓮后」現身新北市府推農產 侯友宜揪她逛耶誕城

相關新聞

花蓮縣長參拜朴子配天宮 邀請參加明年花蓮媽祖文化季

花蓮縣長徐榛蔚帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜...

台南濕地鳥況佳 農業局：打造「三生共榮」生態環境

國際級保育候鳥黑面琵鷺在台南曾文溪口、四草、學甲等3濕地度冬，稀有鳥類諾氏鷸、琵嘴鷸也相繼出現在七股鹽田濕地，台南市政府...

西螺女鎮長接地氣扮B-Boy 邀全民跨年倒數嗨翻西螺

西螺鎮公所12月31日將舉辦歷年來首場跨年演唱會，卡司陣容超堅強，囊括超人氣歌手鼓鼓、小宇等人，初試啼聲誠意卻十足，西螺...

影／全國首創菸品遮起來！嘉義市便利商店菸品區設布簾

嘉義市衛生局與萊爾富便利商店合作，全國首創將菸品區於上下學時段，拉下布幕，讓孩子不會看到菸品，從小潛移默化香菸危害，市長...

公務員最煩心是遇上這種事 斗六市公所請專家來解憂

公務員生涯最怕遇上這種事，也是被公認工作一生難免會遇上最煩心的事，就是承辦業務遭到檢調等司法單位約談，一旦碰到這種事該如...

影／下營反設置事業廢棄物處理場 5百多人南市府抗議

台南市下營地區民眾反對碩鼎資源再生公司在下營設置廢棄物處理場，市議員陳秋宏等人今天率5百多民眾到市府、市議會抗議並遞交陳...

鄭文燦低調南下嘉縣 參拜重要媽祖信仰中心東石港口宮

桃園市長鄭文燦9月11日參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村及奉天宮，與鄭同為學運夥伴的縣長翁章梁全程陪同，上午鄭文燦再度抵嘉，...

影／十米高塔山光之樹點亮阿里山 外籍藝術家熱愛台灣

嘉義縣阿里山鄉來吉村歷經莫拉克風災，今年更遭逢新冠肺炎疫情衝擊，深刻體會環境所帶來的改變，重新出發，昨晚6時地標性裝置藝...

影／神奇！嘉義社大讓蟲蟲「吸菸」 致死率高達百分百

嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚、胡安慶引進菸苗，帶領學員在自家的農田種植菸葉，但目的不在製香菸，而是將菸葉烘乾後，製...

這鍋好暖！業者連年擺宴 陪育幼院童歲末團圓

「這頓團圓飯好溫暖！」雲林斗六鎮北路一家火鍋店業者楊繁榮，昨晚特別宴請育幼院童享用歲末火鍋大餐，愛心義舉更獲店內員工響應...

翁章梁下周發表就職2周年演說 今公布有感施政成果

嘉義縣首位非派系出身的縣長翁章梁，25日就職滿2周年，適逢議會臨時會，定28日上午在創新學院舉行就職2周年演說，向選民頭...

焚化爐煙囪冒黑煙？嘉義縣環保局：溫差大加錯覺

「咦！嘉義縣焚化爐煙囪怎麼冒黑煙？」嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有...

熱門新聞

疫情飛機旅客減少 星宇航空把機上飲品捐給雲林學童

斷裂連結器軸心是新產品 軌道界質疑中捷成白老鼠？

最新民調盧秀燕滿意度成長 八成市民住台中有光榮感

中捷斷軸推給組裝不良 中市府氣炸

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

影／豐原下雪了？ 聖誕樹點燈人造雪飄落驚喜浪漫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。