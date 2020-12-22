花蓮縣長參拜朴子配天宮 邀請參加明年花蓮媽祖文化季

花蓮縣長徐榛蔚帶領民政處長林金虎、縣府行政團隊，偕同花蓮聖南宮委員們及花蓮議員吳建志，上午到嘉義縣定古蹟朴子市配天宮參拜媽祖，邀請配天宮天上聖母明年3月2日，參加花蓮媽祖文化季媽祖賜福巡安遶境活動。

徐榛蔚說，東部花蓮與西部宮廟之間，彼此交流熱絡，這次是她第一次到嘉義縣朴子市配天宮參拜，配天宮奉祀有「不動天后」之稱的樸仔媽，感謝天上母護土佑民，配天宮董監事多次到花蓮交流，邀請配天宮參加花蓮縣2021年媽祖文化季，增進彼此交流。

「一定會共襄盛舉！」配天宮董事長蔡承宗帶領董監事， 與朴子市長吳品叡等，熱烈歡迎徐榛蔚帶領的縣府團隊到訪，蔡承宗說，明年配天宮媽祖婆會帶轎班、將軍會、虎爺會等到聖南宮進香。

聖南宮主委吳建志說，花蓮吉安鄉聖南宮與嘉朴子市配天宮是「姊妹廟」，明年2月28日、3月1日、3月2日舉辦媽祖文化季，邀請配天宮媽祖前來遶境進香。

配天宮是朴子信仰中心，清乾隆諭旨敕賜「配天宮」，因王得祿將軍護駕有功，讓配天宮擁有皇帝「御賜燈花」，白天園林、晚上燈花，每年過年配天宮妝點美麗媽祖廟。