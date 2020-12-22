快訊

物流司機大普篩？英國求情法國的「變種病毒－大陸封鎖令」

廣明證實子公司女員工確診！ 影響尾盤股價大跌5.05%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南濕地鳥況佳 農業局：打造「三生共榮」生態環境

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
大批黑面琵鷺於七股頂山棲息覓食。圖／台南市政府農業局提供
大批黑面琵鷺於七股頂山棲息覓食。圖／台南市政府農業局提供

國際級保育候鳥黑面琵鷺在台南曾文溪口、四草、學甲等3濕地度冬，稀有鳥類諾氏鷸、琵嘴鷸也相繼出現在七股鹽田濕地，台南市政府農業局表示，這凸顯台南濕地環境良好，持續朝生產、生活、生態「三生共榮」方向努力。

市長黃偉哲表示，市府將持續進行濕地保育及棲地優化，朝生產、生活、生態「三生共榮」方向努力，運用生態帶動濕地旅遊，為地方產業帶來商機。

農業局局森林及自然保育科說，南市有曾文溪口、四草全台唯二國際級重要濕地，另有鹽水溪口、七股鹽田、北門、八掌溪口、嘉南埤圳及官田等6處國家級重要濕地，生態多元且各具特色。

台南市長黃偉哲表示，全球黑面琵鷺只有4800餘隻，約60%會來台灣度冬，到台南地區度冬多達1800餘隻，佔全國66%，顯見台南市政府在濕地環境優化努力逐漸顯現成效。

長年拍攝、研究黑面琵鷺生態的「黑琵先生」王徵吉說，黑面琵鷺來台度冬數量屢創新高，連續6年超過2千隻，證明了台灣保育工作做得相當好。

此外，全球估計不到1500隻諾氏鷸及約500隻琵嘴鷸，上月分別出現在將軍區七股鹽田重要濕地度冬、覓食，吸引許多愛好鳥類生態攝影的人士追蹤拍攝。

「拍鳥俱樂部」會長黃蜀婷指出，出現在將軍區濕地的諾氏鷸和琵嘴鷸數量雖然只有1、2隻，但是因為這2種鳥類在全球數量都非常少，被列為瀕危鳥種，引起國內外生態保育界高度關注。

全球估計不到1500隻的諾氏鷸於七股鹽田濕地度冬覓食。圖／台南市政府農業局提供
全球估計不到1500隻的諾氏鷸於七股鹽田濕地度冬覓食。圖／台南市政府農業局提供

濕地 黑面琵鷺 軍區

延伸閱讀

蔡英文參香揭匾 鎮南王府：首度有國家元首蒞臨

蔡總統：團結讓台灣守住疫情及經濟發展

「你違規了」台南全台首座智慧路口　違規馬上顯示告知

全台首個智慧路口 違規即時顯示

相關新聞

台南濕地鳥況佳 農業局：打造「三生共榮」生態環境

國際級保育候鳥黑面琵鷺在台南曾文溪口、四草、學甲等3濕地度冬，稀有鳥類諾氏鷸、琵嘴鷸也相繼出現在七股鹽田濕地，台南市政府...

西螺女鎮長接地氣扮B-Boy 邀全民跨年倒數嗨翻西螺

西螺鎮公所12月31日將舉辦歷年來首場跨年演唱會，卡司陣容超堅強，囊括超人氣歌手鼓鼓、小宇等人，初試啼聲誠意卻十足，西螺...

影／全國首創菸品遮起來！嘉義市便利商店菸品區設布簾

嘉義市衛生局與萊爾富便利商店合作，全國首創將菸品區於上下學時段，拉下布幕，讓孩子不會看到菸品，從小潛移默化香菸危害，市長...

公務員最煩心是遇上這種事 斗六市公所請專家來解憂

公務員生涯最怕遇上這種事，也是被公認工作一生難免會遇上最煩心的事，就是承辦業務遭到檢調等司法單位約談，一旦碰到這種事該如...

影／下營反設置事業廢棄物處理場 5百多人南市府抗議

台南市下營地區民眾反對碩鼎資源再生公司在下營設置廢棄物處理場，市議員陳秋宏等人今天率5百多民眾到市府、市議會抗議並遞交陳...

鄭文燦低調南下嘉縣 參拜重要媽祖信仰中心東石港口宮

桃園市長鄭文燦9月11日參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村及奉天宮，與鄭同為學運夥伴的縣長翁章梁全程陪同，上午鄭文燦再度抵嘉，...

影／十米高塔山光之樹點亮阿里山 外籍藝術家熱愛台灣

嘉義縣阿里山鄉來吉村歷經莫拉克風災，今年更遭逢新冠肺炎疫情衝擊，深刻體會環境所帶來的改變，重新出發，昨晚6時地標性裝置藝...

影／神奇！嘉義社大讓蟲蟲「吸菸」 致死率高達百分百

嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚、胡安慶引進菸苗，帶領學員在自家的農田種植菸葉，但目的不在製香菸，而是將菸葉烘乾後，製...

這鍋好暖！業者連年擺宴 陪育幼院童歲末團圓

「這頓團圓飯好溫暖！」雲林斗六鎮北路一家火鍋店業者楊繁榮，昨晚特別宴請育幼院童享用歲末火鍋大餐，愛心義舉更獲店內員工響應...

翁章梁下周發表就職2周年演說 今公布有感施政成果

嘉義縣首位非派系出身的縣長翁章梁，25日就職滿2周年，適逢議會臨時會，定28日上午在創新學院舉行就職2周年演說，向選民頭...

焚化爐煙囪冒黑煙？嘉義縣環保局：溫差大加錯覺

「咦！嘉義縣焚化爐煙囪怎麼冒黑煙？」嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有...

全台首個智慧路口 違規即時顯示

全台第一個「智慧安全路口」昨在台南中西區中山路、西華南街口啟用，車輛只要違規，路口的LED螢幕就會顯示違規事項與車號，提...

熱門新聞

中捷廠商2度鞠躬道歉 日商：軸心斷裂非硬度不足

疫情飛機旅客減少 星宇航空把機上飲品捐給雲林學童

斷裂連結器軸心是新產品 軌道界質疑中捷成白老鼠？

最新民調盧秀燕滿意度成長 八成市民住台中有光榮感

頭份市中央路工程惹怨 縣府出說帖解答疑慮

中捷斷軸推給組裝不良 中市府氣炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。