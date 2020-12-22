台南濕地鳥況佳 農業局：打造「三生共榮」生態環境

國際級保育候鳥黑面琵鷺在台南曾文溪口、四草、學甲等3濕地度冬，稀有鳥類諾氏鷸、琵嘴鷸也相繼出現在七股鹽田濕地，台南市政府農業局表示，這凸顯台南濕地環境良好，持續朝生產、生活、生態「三生共榮」方向努力。

市長黃偉哲表示，市府將持續進行濕地保育及棲地優化，朝生產、生活、生態「三生共榮」方向努力，運用生態帶動濕地旅遊，為地方產業帶來商機。

農業局局森林及自然保育科說，南市有曾文溪口、四草全台唯二國際級重要濕地，另有鹽水溪口、七股鹽田、北門、八掌溪口、嘉南埤圳及官田等6處國家級重要濕地，生態多元且各具特色。

台南市長黃偉哲表示，全球黑面琵鷺只有4800餘隻，約60%會來台灣度冬，到台南地區度冬多達1800餘隻，佔全國66%，顯見台南市政府在濕地環境優化努力逐漸顯現成效。

長年拍攝、研究黑面琵鷺生態的「黑琵先生」王徵吉說，黑面琵鷺來台度冬數量屢創新高，連續6年超過2千隻，證明了台灣保育工作做得相當好。

此外，全球估計不到1500隻諾氏鷸及約500隻琵嘴鷸，上月分別出現在將軍區七股鹽田重要濕地度冬、覓食，吸引許多愛好鳥類生態攝影的人士追蹤拍攝。

「拍鳥俱樂部」會長黃蜀婷指出，出現在將軍區濕地的諾氏鷸和琵嘴鷸數量雖然只有1、2隻，但是因為這2種鳥類在全球數量都非常少，被列為瀕危鳥種，引起國內外生態保育界高度關注。