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高鐵BRT 7212公車延駛 嘉義市區到故宮南院更便捷

中央社 / 嘉義縣22日電

高鐵BRT 7212延駛路線，嘉義市區到故宮南院更便捷，25日起在故宮南院及檜意森活村兩站上、下車享免費搭乘；25日至31日試營運期間，故宮南院下車民眾加碼送當日門票及紀念口罩。

國立故宮博物院南部院區今天發布新聞表示，12月25日起搭乘7212高鐵快捷公車（BRT），在「故宮南院」、「檜意森活村」這兩站上、下車免費。25日至31日試運行期間，搭BRT公車到故宮南院參觀民眾，可獲贈當日門票及紀念口罩，還有機會抽神秘好禮。

故宮南院表示，7212公車將於明年1月1日起正式通車，每週一至週日上午7時50分起，自「檜意森活村」站發車，終點站為故宮南院；平日每小時1班（共10班次）、假日半小時1班（20班次）。此外，故宮南院上、下車的站點為靠近南院本館的S6站，方便高齡及行動不便者入館，提供友善服務。

故宮南院為促進觀光發展，與嘉義縣、市政府合作，將7212線延駛至檜意森活村、故宮南院，提醒遊客搭乘7212公車若不是到故宮南院、檜意森活村遊玩，將收取搭乘費用。

故宮南院 公車 BRT

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