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西螺女鎮長接地氣扮B-Boy 邀全民跨年倒數嗨翻西螺

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣西螺鎮公所12月31日將舉辦歷年來首場跨年演唱會，初試啼聲誠意十足，卡司囊括超人氣歌手鼓鼓及小宇等新生代實力歌手。圖／西螺鎮公所提供
雲林縣西螺鎮公所12月31日將舉辦歷年來首場跨年演唱會，初試啼聲誠意十足，卡司囊括超人氣歌手鼓鼓及小宇等新生代實力歌手。圖／西螺鎮公所提供

西螺鎮公所12月31日將舉辦歷年來首場跨年演唱會，卡司陣容超堅強，囊括超人氣歌手鼓鼓、小宇等人，初試啼聲誠意卻十足，西螺鎮長鄭玲惠今天扮成B-Boy、Kuso嘻哈風，力邀年輕人返鄉齊聚西螺大橋西側高灘地迎新年、欣賞300秒璀璨煙火秀。

「就是要嗨翻西螺！YO！」鎮長鄭玲惠、鎮代會主席林俊甫及副主席廖秀娟等人今天詮釋嘻哈風格維妙維肖，相當接地氣，齊聲公布跨年演唱會演出陣容，包括「全能創作才子」宋念宇，「超人氣唱跳歌手」鼓鼓，「全實力最狂新人」艾薇，「新世代潮甜女神」關詩敏及「溫暖女聲」采子、雙人組合安妮塔克等實力派歌手輪番登台。

「這場跨年不只屬於年輕人，也相當歡迎親子同樂！」鄭玲惠說，小朋友最愛的香蕉哥哥也將現身帶動跳，及海波兒童劇團引領超人氣卡通明星「鯊魚寶寶」、「碰碰狐」與大家合唱「Baby Shark」。

鄭玲惠表示，除了重頭戲跨年演唱會，現場也規畫「旺螺市集」，讓遊客邊聽音樂、邊品嘗道地美食，帶動觀光人氣及銅板經濟；而活動當天民眾務必全程配戴口罩，現場也將發送限量「LED發光手拍」，凡著紅色服裝或配件者入場即可領取，歡迎民眾攜家帶眷一起倒數跨年，迎接2021。

雲林縣西螺鎮長鄭玲惠（中）、鎮代會主席林俊甫（右二）及副主席廖秀娟（左二）等人今天扮成B-Boy詮釋嘻哈風，力邀年輕人返鄉齊聚西螺大橋西側高灘地跨年。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮長鄭玲惠（中）、鎮代會主席林俊甫（右二）及副主席廖秀娟（左二）等人今天扮成B-Boy詮釋嘻哈風，力邀年輕人返鄉齊聚西螺大橋西側高灘地跨年。記者陳苡葳／攝影

跨年 演唱會

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