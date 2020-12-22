西螺女鎮長接地氣扮B-Boy 邀全民跨年倒數嗨翻西螺

西螺鎮公所12月31日將舉辦歷年來首場跨年演唱會，卡司陣容超堅強，囊括超人氣歌手鼓鼓、小宇等人，初試啼聲誠意卻十足，西螺鎮長鄭玲惠今天扮成B-Boy、Kuso嘻哈風，力邀年輕人返鄉齊聚西螺大橋西側高灘地迎新年、欣賞300秒璀璨煙火秀。

「就是要嗨翻西螺！YO！」鎮長鄭玲惠、鎮代會主席林俊甫及副主席廖秀娟等人今天詮釋嘻哈風格維妙維肖，相當接地氣，齊聲公布跨年演唱會演出陣容，包括「全能創作才子」宋念宇，「超人氣唱跳歌手」鼓鼓，「全實力最狂新人」艾薇，「新世代潮甜女神」關詩敏及「溫暖女聲」采子、雙人組合安妮塔克等實力派歌手輪番登台。

「這場跨年不只屬於年輕人，也相當歡迎親子同樂！」鄭玲惠說，小朋友最愛的香蕉哥哥也將現身帶動跳，及海波兒童劇團引領超人氣卡通明星「鯊魚寶寶」、「碰碰狐」與大家合唱「Baby Shark」。