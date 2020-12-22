嘉義優鮮農產台北國際食品展人氣夯 4天展期訂單近千萬
台北國際食品展17日開展到20日結束，受疫情影響延期半年，嘉義縣農產精品「優鮮」品牌展館交出亮眼成績單，開展4天現場共接單金額990萬元，預估1年內銷售金額約3691萬元。
縣長翁章梁大力行銷嘉義農產精品「優鮮」品牌，邀請知名設計師聶永真打造的「嘉義優鮮」品牌視覺，簡潔鮮明形象展場獲得很大的回響。翁章梁、立委陳明文及嘉縣農會總幹事黃貞瑜，日前北上南港展覽館為參展業者加油打氣，當主持人進行有獎徵答與現場民眾互動，將嘉縣最優質農特產品推廣國內外買家。
嘉義縣「優鮮」館參展18家具在地特色及品質優良的業者，包括榮獲2020台灣精品咖啡頭等獎阿里山咖啡，阿里山高山茶產地直銷，來自十大神農得主生態養殖的金目鱸、虱目魚等豐富水產，還有糕餅、花生、產銷履歷米酒、鵪鶉蛋、加工品等農特產品。
國際疫情嚴峻，台北國際食品展是今年全世界規模最大的食品展，縣府農業處說，疫情肆虐，一方面須嚴格遵守防疫規範，一方面要努力拚經濟，對參展業者很大挑戰。
嘉縣農企廠商及農漁畜團體有都有深厚堅強技術與卓越品質，才能首次組團參展就開出紅盤，吸引香港貿易商、統一集團、全家、新東陽、新光三越、中友百貨和活魚大盤商上門洽談，簽下訂單。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言