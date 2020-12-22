嘉義優鮮農產台北國際食品展人氣夯 4天展期訂單近千萬

台北國際食品展17日開展到20日結束，受疫情影響延期半年，嘉義縣農產精品「優鮮」品牌展館交出亮眼成績單，開展4天現場共接單金額990萬元，預估1年內銷售金額約3691萬元。

縣長翁章梁大力行銷嘉義農產精品「優鮮」品牌，邀請知名設計師聶永真打造的「嘉義優鮮」品牌視覺，簡潔鮮明形象展場獲得很大的回響。翁章梁、立委陳明文及嘉縣農會總幹事黃貞瑜，日前北上南港展覽館為參展業者加油打氣，當主持人進行有獎徵答與現場民眾互動，將嘉縣最優質農特產品推廣國內外買家。

嘉義縣「優鮮」館參展18家具在地特色及品質優良的業者，包括榮獲2020台灣精品咖啡頭等獎阿里山咖啡，阿里山高山茶產地直銷，來自十大神農得主生態養殖的金目鱸、虱目魚等豐富水產，還有糕餅、花生、產銷履歷米酒、鵪鶉蛋、加工品等農特產品。

國際疫情嚴峻，台北國際食品展是今年全世界規模最大的食品展，縣府農業處說，疫情肆虐，一方面須嚴格遵守防疫規範，一方面要努力拚經濟，對參展業者很大挑戰。